Коттеджный поселок «Новое Бакеево» — сколько стоит ремонт таунхауса? Лучше покупать с отделкой или без? 20.10.2020 КП «Новое Бакеево»

КП «Новое Бакеево» расположен в 5 км от Зеленограда на Пятницком шоссе. Все дома построены из прочного и долговечного керамического кирпича в единой светлой цветовой гамме. Треть территории посёлка занимают широкий бульвар, детская и спортивная площадки, дороги. Дома готовы на 99%, посёлок заселён на 90%. Поселок оборудован всеми коммуникациями и газопроводом. В наличии имеются таунхаусы, дома и дуплексы.

Покупатели недвижимости в в КП «Новое Баеево» часто спрашивают: «Можно ли купить таунхаус с ремонтом?» Да, можно. Но когда озвучивается цена, то обычно следующий вопрос — уже про таунхаус без ремонта, ибо цена ремонта кажется непомерно высокой: покупатель думает, что точно сделает ремонт дешевле.

Итак, что же входит в черновой ремонт, и почему цена на него кажется такой высокой? К чему стоит готовиться, когда покупаешь дом без отделки?

Вот смета чернового ремонта таунхауса площадью 165 кв.м. Предположим, что у вас уже есть дизайн-проект всех помещений и понимание, где будут стены, где розетки, а где кухня с мойкой.

1 этап. Черновая отделка помещений

В неё входит выкладывание межкомнатных перегородок на 1 и 2 этаже и выравнивание стен: штукатурка стен и откосов, устройство бетонной подготовки пола. Цена данного этапа около 600 000 руб.

2 этап. Стяжка пола + электрика

Это устройство утеплителя и армированной стяжки, монтаж электросети, сборка щитка и заделка инженерных каналов. Цена примерно 500 000 руб.

3 этап. Отопление, ГВС, ХВС, водопровод

Начинается монтаж горячего и холодного водоснабжения. Далее, при необходимости, монтаж водяного тёплого пола. Плюс монтаж отопления (сам котёл уже идёт в базовой комплектации к объектам Нового Бакеево) и заделка инженерных каналов. Цена этапа в районе 500 000 руб.

4 этап. Пол третьего этажа

Бетонная плита в таунхаусах Новое Бакеево имеется только между 1 и 2 этажами, поэтому на мансарде необходим монтаж деревянного чернового пола, усиление жёсткости конструкции пола, его шумоизоляция. Далее идёт обработка деревянных конструкций. Цена этапа от 200 000 руб.

Итак, стоимость работ составит около 1,80 млн. руб., а стоимость материалов — около 800 тыс. руб. Всего вышло 2,6 млн. руб.

В КП Новое Бакеево есть таунхаусы с разным уровнем отделки. Есть таунхаус 170 кв.м без отделки — его стоимость 8,7 млн. руб. А есть таунхаус с уже готовой черновой отделкой стоимостью 10,35 млн. руб. Разница, как вы уже поняли, меньше стоимости чернового ремонта, а экономия во времени значительная. Только на черновую отделку у вас уйдет от 4-6 месяцев, а ведь впереди ещё работы по чистовой отделке.

С другой стороны, в случае с покупкой объекта без отделки вы сможете сделать выгодные инвестиции, а ремонт сделать позже. Или пригласить собственную бригаду и контролировать процесс ремонта от и до.

Телефон: 7-495-126-48-93

Сайт: novoe-bakeevo.ru

Адрес: Солнечногорский район, д. Бакеево, КП «Новое Бакеево»

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Инстаграм @novoe_bakeevo

Вконтакте: vk.com/novoebakeevo

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Метки:
солнечногорский район, загородная недвижимость, бакеево
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