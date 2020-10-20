Покупатели недвижимости в в КП «Новое Баеево» часто спрашивают: «Можно ли купить таунхаус с ремонтом?» Да, можно. Но когда озвучивается цена, то обычно следующий вопрос — уже про таунхаус без ремонта, ибо цена ремонта кажется непомерно высокой: покупатель думает, что точно сделает ремонт дешевле.

Итак, что же входит в черновой ремонт, и почему цена на него кажется такой высокой? К чему стоит готовиться, когда покупаешь дом без отделки?

Вот смета чернового ремонта таунхауса площадью 165 кв.м. Предположим, что у вас уже есть дизайн-проект всех помещений и понимание, где будут стены, где розетки, а где кухня с мойкой.