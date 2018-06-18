Чистка лица с уходом премиальной косметики Eldan

Eldan — швейцарская косметика с безупречным качеством. Собственные лаборатории в Европе и производство позволяет быть всегда актуальными и создавать тренды в мировой косметологии. Данная косметика атравматична и максимально щадящая. Однако это не влияет на эффективность процедур.

В нашей студии Вы можете сделать механическую, УЗ или комбинированную чистку с применением данной косметики.