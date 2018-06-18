МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Косметология в студии Purple. Делаем вас счастливыми 18.06.2018 Студия Purple Реклама

Всем привет! Мы решили рассказать Вам о трех процедурах в нашей студии красоты и пригласить испытать чудесные руки наших косметологов с медицинским образованием.

Безинъекционная карбокситерапия — омоложение лица доступное каждому

Хотите получить мгновенный эффект подтянутой и сияющей кожи? Попробуйте новинку в индустрии красоты — безинъекционную карбокситерапию.

Эффект будет виден уже после первой процедуры, а за курс из 10 или 15 эффект закрепиться на год вперед. Особенно актуально летом, потому что после процедур вы перестанете пользоваться тональными средствами — ваша кожа будет потрясающей всегда!

Каждая женщина должна попробовать эту роскошную процедуру, ведь ее стоимость — всего 1900 руб за 1, а при покупке курса из 10 стоимость всего 1500 руб. за 1 процедуру!

Чистка лица с уходом премиальной косметики Eldan

Eldan — швейцарская косметика с безупречным качеством. Собственные лаборатории в Европе и производство позволяет быть всегда актуальными и создавать тренды в мировой косметологии. Данная косметика атравматична и максимально щадящая. Однако это не влияет на эффективность процедур.

В нашей студии Вы можете сделать механическую, УЗ или комбинированную чистку с применением данной косметики.

Скульптурный массаж с альгинатной маской

Профессиональный массаж лица — лучшая профилактика от морщин. Правильный домашний уход на профессиональной косметике, а также периодические профилактические процедуры помогут избавить Вас от необходимости делать травматичные инъекции.

Да и какая девушка откажется от бесподобной расслабляющей SPA процедуры. Удовольствие для тела и души!

Перед любой процедурой наши косметологи с медицинским образованием проводят обязательную бесплатную консультацию и вправе отказать в услуге или предложить другую.

Запись онлайн, отзывы и портфолио —instagram.com/purple.zelenograd

Телефон +7 967 276 00 09

Зеленоград, корп. 1519

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.
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