Всем привет! Мы решили рассказать Вам о трех процедурах в нашей студии красоты и пригласить испытать чудесные руки наших косметологов с медицинским образованием.
Хотите получить мгновенный эффект подтянутой и сияющей кожи? Попробуйте новинку в индустрии красоты — безинъекционную карбокситерапию.
Эффект будет виден уже после первой процедуры, а за курс из 10 или 15 эффект закрепиться на год вперед. Особенно актуально летом, потому что после процедур вы перестанете пользоваться тональными средствами — ваша кожа будет потрясающей всегда!
Каждая женщина должна попробовать эту роскошную процедуру, ведь ее стоимость — всего 1900 руб за 1, а при покупке курса из 10 стоимость всего 1500 руб. за 1 процедуру!
Eldan — швейцарская косметика с безупречным качеством. Собственные лаборатории в Европе и производство позволяет быть всегда актуальными и создавать тренды в мировой косметологии. Данная косметика атравматична и максимально щадящая. Однако это не влияет на эффективность процедур.
В нашей студии Вы можете сделать механическую, УЗ или комбинированную чистку с применением данной косметики.
Профессиональный массаж лица — лучшая профилактика от морщин. Правильный домашний уход на профессиональной косметике, а также периодические профилактические процедуры помогут избавить Вас от необходимости делать травматичные инъекции.
Да и какая девушка откажется от бесподобной расслабляющей SPA процедуры. Удовольствие для тела и души!
Перед любой процедурой наши косметологи с медицинским образованием проводят обязательную бесплатную консультацию и вправе отказать в услуге или предложить другую.
Запись онлайн, отзывы и портфолио —instagram.com/purple.zelenograd
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