Конно-спортивный клуб «Альтис» предлагает к продаже натуральные удобрения 17.04.2019 Конно-спортивный клуб «Альтис» Реклама

Конно-спортивный клуб «Альтис» предлагает к продаже конский навоз чистый, без опилок, в мешках и перегной.

Продукт предназначен для внесения в землю под перепашку, для приготовления компоста, для приготовления жидких подкормок. Вес 30 — 40 кг.

Навоз

  • Самовывоз — 150 рублей мешок
  • Доставка от 10-ти штук — 200 рублей мешок

Перегной (перепревшая подстилка с навозом)

  • Самовывоз — 100 рублей мешок
  • Доставка от 10-ти штук — 150 рублей мешок
  • Навалом — 1000 рублей куб
  • Доставка — 4500 рублей 3 м.куб

Биокомпост на основе конского навоза в пакетах.

Продукт полностью готов для внесения под любые растения. Значительно улучшает структуру почвы, повышает урожайность до 20%.

  • Объем 8 литров.
  • Цена: 50 рублей пакет

Сухая мелкая стружка

  • Фасовка полиэтиленовый мешок, объем 120 литров.
  • Цена — 100 рублей за мешок.

Возможна доставка:

  • от 20 мешков — 1000 рублей в пределах 50 км
  • от 50 мешков — бесплатно

По вопросам приобретения 8(926)628-68-00, 8(916)627-89-27

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