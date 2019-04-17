Конно-спортивный клуб «Альтис» предлагает к продаже конский навоз чистый, без опилок, в мешках и перегной.
Продукт предназначен для внесения в землю под перепашку, для приготовления компоста, для приготовления жидких подкормок. Вес 30 — 40 кг.
Навоз
- Самовывоз — 150 рублей мешок
- Доставка от 10-ти штук — 200 рублей мешок
Перегной (перепревшая подстилка с навозом)
- Самовывоз — 100 рублей мешок
- Доставка от 10-ти штук — 150 рублей мешок
- Навалом — 1000 рублей куб
- Доставка — 4500 рублей 3 м.куб
Биокомпост на основе конского навоза в пакетах.
Продукт полностью готов для внесения под любые растения. Значительно улучшает структуру почвы, повышает урожайность до 20%.
- Объем 8 литров.
- Цена: 50 рублей пакет
Сухая мелкая стружка
- Фасовка полиэтиленовый мешок, объем 120 литров.
- Цена — 100 рублей за мешок.
Возможна доставка:
- от 20 мешков — 1000 рублей в пределах 50 км
- от 50 мешков — бесплатно
По вопросам приобретения 8(926)628-68-00, 8(916)627-89-27
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