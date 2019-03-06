22 марта на сцене ресторана «Брецель» выступает заслуженный артист России — Виктор Третьяков. На концертах заслуженного артиста России Виктора Третьякова происходят, порой, настоящие чудеса — единомышленники находят новых друзей, поссорившиеся мирятся, а кто-то, встретившись, не расстается уже никогда.
В том, что все это не случайно, вы сможете убедиться 22 марта в 20-00 в ресторане «Брецель» по адресу: Зеленоград, корпус 1130.
В концерте прозвучат давно полюбившиеся и совсем новые песни автора.
Не пропустите свою главную встречу!
Виктор Третьяков — Вам звонят от бога
Радио Шансон/youtube.com
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