Концерт Виктора Третьякова в ресторане «Брецель» 06.03.2019 Ресторан «Брецель» Реклама

22 марта на сцене ресторана «Брецель» выступает заслуженный артист России — Виктор Третьяков. На концертах заслуженного артиста России Виктора Третьякова происходят, порой, настоящие чудеса — единомышленники находят новых друзей, поссорившиеся мирятся, а кто-то, встретившись, не расстается уже никогда.

В том, что все это не случайно, вы сможете убедиться 22 марта в 20-00 в ресторане «Брецель» по адресу: Зеленоград, корпус 1130.

В концерте прозвучат давно полюбившиеся и совсем новые песни автора.

Не пропустите свою главную встречу!

Виктор Третьяков — Вам звонят от бога
Радио Шансон/youtube.com

www.tretiakov.ru

Телефон для доп. информации и по приобретению билетов +7(495)233-00-34

www.brecel.ru

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