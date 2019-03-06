В том, что все это не случайно, вы сможете убедиться 22 марта в 20-00 в ресторане «Брецель» по адресу: Зеленоград, корпус 1130.

В концерте прозвучат давно полюбившиеся и совсем новые песни автора.

Не пропустите свою главную встречу!