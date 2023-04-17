Современный мир буквально изобилует технологиями, все они тесно вплетены в нашу жизнь. Эта сфера «бессмертна», она будет продолжать развиваться. Если предоставить ребёнку возможность получить нужные знания сегодня, завтра он гарантированно найдёт достойную работу.

В «Компьютерной академии ТОП» детей научат создавать масштабные проекты и стартапы, их познакомят с миром IT и обучат командной работе. Программы курсов учреждения составлены с учётом возрастных особенностей каждой группы.

Программа «Первый шаг» — более продвинутый курс для детей 7-8 лет, включающий обучение необходимым навыкам пользования компьютером и продвинутой работе с браузерами, а также изучение полезных ресурсов о программировании и английском языке. Дети работают в командах, учатся планированию, решают задачи и достигают поставленных целей. Программа «Малая компьютерная академия» — обучение для детей 9-14 лет, в ходе которого ребята принимают решение, какая сфера IT привлекает их больше всего: дизайн, создание сайтов, игр, мобильных приложений, работа с контентом и продвижение на YouTube. В курс входят дополнительные дисциплины, которые окажутся полезны будущим бизнесменам.

В «Компьютерной Академии ТОП» дети получают актуальные знания, которые в любом случае пригодятся — информационные технологии тесно связаны с любыми другими сферами человеческой деятельности. Время позаботиться о будущем своего ребёнка настало: записывайтесь в дополнительные группы, пока места ещё остались. Забронировать участие можно по представленным ниже контактам.