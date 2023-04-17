Некоторых родителей раздражает, что их дети часами развлекаются с гаджетами, но в «Компьютерной академии ТОП» демонстрируют обратную сторону этой увлечённости: компьютер — не просто игрушка, это инструмент для творчества и развития, с помощью которого можно программировать, создавать собственные игры и так далее. В популярной IT-школе детям с 7 до 14 лет помогут освоить информационные технологии, которые обеспечат им безбедное и увлекательное будущее.
Современный мир буквально изобилует технологиями, все они тесно вплетены в нашу жизнь. Эта сфера «бессмертна», она будет продолжать развиваться. Если предоставить ребёнку возможность получить нужные знания сегодня, завтра он гарантированно найдёт достойную работу.
В «Компьютерной академии ТОП» детей научат создавать масштабные проекты и стартапы, их познакомят с миром IT и обучат командной работе. Программы курсов учреждения составлены с учётом возрастных особенностей каждой группы.
- Программа «Первый шаг» — более продвинутый курс для детей 7-8 лет, включающий обучение необходимым навыкам пользования компьютером и продвинутой работе с браузерами, а также изучение полезных ресурсов о программировании и английском языке. Дети работают в командах, учатся планированию, решают задачи и достигают поставленных целей.
- Программа «Малая компьютерная академия» — обучение для детей 9-14 лет, в ходе которого ребята принимают решение, какая сфера IT привлекает их больше всего: дизайн, создание сайтов, игр, мобильных приложений, работа с контентом и продвижение на YouTube. В курс входят дополнительные дисциплины, которые окажутся полезны будущим бизнесменам.
В «Компьютерной Академии ТОП» дети получают актуальные знания, которые в любом случае пригодятся — информационные технологии тесно связаны с любыми другими сферами человеческой деятельности. Время позаботиться о будущем своего ребёнка настало: записывайтесь в дополнительные группы, пока места ещё остались. Забронировать участие можно по представленным ниже контактам.
Специально для школьников на период школьных каникул преподаватели «Компьютерной Академии ТОП» подготовили новые программы, которые подарят вам возможность провести время весело, интересно и с пользой!
Успейте забронировать место в Летний IT-лагерь в Зеленограде со скидкой 15%.
Первая смена стартует 5 июня и продлится до 16 июня.
22 апреля (суббота) в 12:00 в Зеленограде состоится бесплатный мастер-класс по теме «3D моделирование персонажа Brawl Stars!».Приглашаются дети в возрасте от 7 до 14 лет, а также их родители. Пока дети будут весело и интересно проводить время, родители смогут познакомиться со сферой IT-образования и задать свои вопросы.
Присоединяйся к миру IT-технологий!
Телефон/WhatsApp: 8-968-656-57-44
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.