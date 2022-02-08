Уже совсем скоро, а именно в апреле 2022 года, в Зеленограде откроется один из крупнейших международных учебных центров IT-образования!

Получить востребованную профессию за короткий срок (от 1 года до 2,5 лет) — вполне реально! Поиск работы, самореализация, финансовая независимость, желание дать детям широкие возможности для будущего — вот, что приводит людей всех возрастов в Академию ШАГ.