Уже совсем скоро, а именно в апреле 2022 года, в Зеленограде откроется один из крупнейших международных учебных центров IT-образования!
Получить востребованную профессию за короткий срок (от 1 года до 2,5 лет) — вполне реально! Поиск работы, самореализация, финансовая независимость, желание дать детям широкие возможности для будущего — вот, что приводит людей всех возрастов в Академию ШАГ.
И это не удивительно: IT-специалисты никогда не сидят без работы. По данным портала «Деловой Мир», Летом 2021 года о нехватке кадров в IT-сфере заявили в Министерстве цифровизации России. Тогда в ведомстве предупредили, что ситуация лишь ухудшается: через шесть лет дефицит молодых специалистов может увеличиться как минимум вдвое. К 2027 году Россия может недосчитаться двух миллионов айтишников.
Прелесть IT сферы в том, что специалисты могут работать на российские компании или зарубежные, не выходя из дома, и при этом получать зарплату мирового уровня. Поэтому у компьютерной академии ШАГ так много студентов по всему миру.
Что предлагает компьютерная академия ШАГ в Зеленограде?
На этот вопрос отвечает генеральный директор академии по России Павел Специан: «ШАГ — это уникальное учебное заведение, построенное на принципах образования будущего. Здесь нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Мы внимательно анализируем требования рынка к сотрудникам, работаем профориентационно с детьми и родителями и включаем в программу обучения только актуальные знания».
Обучение строится исключительно на практических задачах. Все 100% времени студенты проводят за практикой, отрабатывая различные кейсы. Наши преподаватели — профессионалы из IT-индустрии. Они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. К слову, каждый студент обеспечен современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видео уроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс обучения был системным даже тогда, когда студент по каким-либо причинам не смог посетить занятия. Помимо очного обучения в «Компьютерной Академии ШАГ» существуют классы дистанционного образования.
Компьютерная академия ШАГ работает в 22 странах мира, поэтому и качество, и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. А по его окончании выпускникам вручают диплом международного образца. И уже с прошлого года в стенах академии ШАГ можно получить IT профессию с дипломом государственного образца.
Сейчас можно получить образование по следующим специальностям:
и еще более 20 направлений из IT сферы для лучшего и уверенного будущего.
Поступая в ШАГ, студенты получают не просто образование мирового уровня. Они становятся частью большого студенческого сообщества и могут, начав обучение в одной стране, закончить его в другой. Интересно начать обучение в Ставрополе, а выпуститься, к примеру, в Рио-де-Жанейро или в Сиэтле. Кроме того, после выпуска студенты становятся сотрудниками крупнейших мировых компаний — Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazon и многих других.
Также при академии работает Малая Компьютерная Академия для детей 7-14 лет, учебная программа, которая была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала» на международном саммите ООН в Женеве. Это комплексная программа обучения в сфере информационных технологий, построенная по следующим принципам: проектный подход, «от простого к сложному» и преемственность предметов.
В малой компьютерной академии преподаватели-практики научат ваших детей программировать, создавать сайты, собственные компьютерные игры, работать с 3D-принтером, конструировать роботов, анимировать персонажей, безопасно работать в интернете и многое другое. А объем полученных знаний поможет ребенку сделать осознанный выбор будущей профессии и опередить сверстников в будущем профессиональном развитии.
Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и пообщаться с преподавателями можно на мастер-классе, где дети познакомятся с разными IT-дисциплинами, а родители узнают об основных образовательных программах и перспективах, которые появятся у ребенка в недалеком будущем.
И для того, чтобы одними из первых попасть на это мероприятие, просим заполнить на сайте академии специальную форму: «Привет, Зеленоград!». Как только ШАГ откроет свои двери для посетителей, мы обязательно пригласим вас в гости. До скорых встреч!
Компьютерная Академия ШАГ Зеленоград