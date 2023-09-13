Как убрать морщины, сосудистую сеточку, пигментные пятна или купероз? Клиника лазерной эпиляции и косметологии «MANANA Clinic» представляет вам эталон аппаратной косметологии — Lumenis М22, который позволяет решить эти проблемы* быстро, эффективно и безопасно. Акция до конца сентября — скидка -40% на прохождение комплексных процедур «М22 + мезотерапия».
На сегодняшний день М22 признана самой эффективной и мощной в мире системой фототерапии.
Комплекс «М22 + мезотерапия» позволяет получить видимый эффект после первой процедуры.
Результаты:
- ровный тон кожи
- лечение угревой болезни и постакне
- лечение купероза
- повышение тургора кожи
- устранение мелких морщин, растяжек, дряблости
- в рамках протокола также — избавление от расширенных сосудов (результат за одну процедуру).
Адрес: корпус 2013
Телефон: 8-968-958-96-96
*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
**Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.
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