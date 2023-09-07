Компания «ЮРИСТАС» оказывает юридические услуги — доступно, оперативно, честно, профессионально 07.09.2023 Реклама ООО «ПРОЮРИСТ», ИНН 7735185880, erid:LatgBe7ZW

Компания «ЮРИСТАС» уже на протяжении более чем пяти лет оказывает юридические услуги в Зеленограде, имеет в своем штате квалифицированных, имеющих широкую и разностороннюю практику юристов и при этом сохраняет доступные цены для своих клиентов.

Отличие компании от других — это основные принципы работы: честность, прямота и добросовестность в работе с клиентами. «ЮРИСТАС» не ставит основной задачей извлечение прибыли, а всегда честно и прямо доводит до клиентов о перспективах каждого спора.

Вы попали в сложную ситуацию? Не знаете, как подготовиться к судебному процессу и защитить свои права? Запутались в законах и не знаете, как грамотно сформулировать претензию?

Обратитесь в компанию «ЮРИСТАС» и получите ответы на ваши вопросы.

Услуги: юрист по банкротству, по недвижимости, по жилищным вопросам, по семейным спорам, автоюрист, адвокат по уголовным делам, административным и гражданским делам а также многое другое.

«ЮРИСТАС» гарантирует:

  • доступность
  • оперативность
  • конфиденциальность
  • честность.

Несвоевременное обращение к юристу может привести к негативным последствиям! Не тяните, обращайтесь уже сейчас.

Компания ЮРИСТАС, куда вы можете позвонить по телефонам:

Расположена по адресу: бизнес-центр «Яблоко», корпус 322А, кабинет 201.

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