Компания «ЮРИСТАС» уже на протяжении более чем пяти лет оказывает юридические услуги в Зеленограде, имеет в своем штате квалифицированных, имеющих широкую и разностороннюю практику юристов и при этом сохраняет доступные цены для своих клиентов.
Отличие компании от других — это основные принципы работы: честность, прямота и добросовестность в работе с клиентами. «ЮРИСТАС» не ставит основной задачей извлечение прибыли, а всегда честно и прямо доводит до клиентов о перспективах каждого спора.
Вы попали в сложную ситуацию? Не знаете, как подготовиться к судебному процессу и защитить свои права? Запутались в законах и не знаете, как грамотно сформулировать претензию?
Обратитесь в компанию «ЮРИСТАС» и получите ответы на ваши вопросы.
Услуги: юрист по банкротству, по недвижимости, по жилищным вопросам, по семейным спорам, автоюрист, адвокат по уголовным делам, административным и гражданским делам а также многое другое.
«ЮРИСТАС» гарантирует:
- доступность
- оперативность
- конфиденциальность
- честность.
Несвоевременное обращение к юристу может привести к негативным последствиям! Не тяните, обращайтесь уже сейчас.
Компания ЮРИСТАС, куда вы можете позвонить по телефонам:
Расположена по адресу: бизнес-центр «Яблоко», корпус 322А, кабинет 201.
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- в What’sApp 8-967-184-77-85
- по электронной почте juristase@mail.ru
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