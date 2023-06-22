Более 7 000 человек обратились за медпомощью после укуса клещей в Подмосковье, в том числе 2 259 — дети. Выявлено 80 случаев болезни Лайма.
Болезнь Лайма характеризуется поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Она имеет тенденцию к продолжительному течению и может возникнуть в любом возрасте, хотя чаще всего заболевание диагностируется у детей в возрасте до 15 лет и у взрослых в возрасте от 25 до 44 лет.
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