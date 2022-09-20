Команда клубов красоты PinUp предлагает широкий спектр beauty-процедур 20.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Клуб красоты PinUp приглашает посетить салоны в корпусах 848б и 108. К вашим услугам — уходовые и эстетические процедуры, специалисты с большим опытом работы, мировые косметические бренды.

У специалистов клубов PinUp многолетний опыт работы в индустрии красоты.

В PinUp используют лучшие мировые бренды: Goldwell, L’Oreal, Davines, Luxio, Kart, GiGi, Algologie.

Услуги клубов PinUp

  • сервис стилистов и топ-стилистов
  • косметология (эстетическая, аппаратная и инъекционная)
  • подология
  • ногтевой сервис
  • перманентный макияж
  • тайский массаж

После процедур вы можете насладиться ароматным кофе и ассортиментом свежайших десертов из кафе клубов красоты PinUp.

А для ваших родных и близких всегда в наличии идеальный подарок — сертификат клубов красоты PinUp в дизайнерском конверте с номиналом от 2.000 рублей.

Вас ждут каждый день с 10:00 до 21:00.

Адреса в Зеленограде:

  • корпус 848Б
  • корпус 108


Телефоны:

Сайт, телеграм, вконтакт, инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
красота и уход, салон красоты, Корпус 848Б, Корпус 108
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Команда клубов красоты PinUp предлагает широкий спектр beauty-процедур Реклама
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