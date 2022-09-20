Клуб красоты PinUp приглашает посетить салоны в корпусах 848б и 108. К вашим услугам — уходовые и эстетические процедуры, специалисты с большим опытом работы, мировые косметические бренды.
У специалистов клубов PinUp многолетний опыт работы в индустрии красоты.
В PinUp используют лучшие мировые бренды: Goldwell, L’Oreal, Davines, Luxio, Kart, GiGi, Algologie.
Услуги клубов PinUp
- сервис стилистов и топ-стилистов
- косметология (эстетическая, аппаратная и инъекционная)
- подология
- ногтевой сервис
- перманентный макияж
- тайский массаж
После процедур вы можете насладиться ароматным кофе и ассортиментом свежайших десертов из кафе клубов красоты PinUp.
А для ваших родных и близких всегда в наличии идеальный подарок — сертификат клубов красоты PinUp в дизайнерском конверте с номиналом от 2.000 рублей.
Вас ждут каждый день с 10:00 до 21:00.
Адреса в Зеленограде:
- корпус 848Б
- корпус 108
Телефоны:
Сайт, телеграм, вконтакт, инстаграм*
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
«Удалось дать веру, что совместными усилиями проблемы нашего района можно решить». Какие планы у кандидатов, проигравших муниципальные выборы. Поговорили с теми, кто показал лучшие результаты Истории
Центру Функциональной Стоматологии — 12 лет! В честь годовщины — призы, скидки на лечение, бесплатные консультации специалистов Реклама
В ТЦ «Савёлки» открылись танцевальная студия, балетная школа, воркаут-центр и продуктовый магазин И ещё есть свободные помещения — в центре города по очень низкой цене Реклама
Как отказаться от коллективной телевизионной антенны, сэкономить три тысячи в год и не ездить при этом в Москву. Обновленная инструкция «Зеленоград.ру» Гид
Префект заявил, что жители 17-го микрорайоны сами виноваты в проблеме с парковками. Жители: «Анатолий Николаевич, кто же вам такие данные на стол кладёт?» Истории
«Я приезжаю, такой большой и грозный». Зеленоградский тренер предлагает защиту детям, которых травят ровесники. Мы с ним поговорили Истории
Что обещал Собянин после осмотра станции Крюково: стоимость в два раза меньше, частота движение в четыре раза чаще. Но к этим обещаниям есть вопросы Разбор
Онкобольным будут продлевать рецепты удаленно — зеленоградцам не придется ездить за этим в Москву и область. Как это работает и почему этого недостаточно Новости
Как сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников (обновили инструкцию) Гид
Сбор средств на реабилитацию для Алёны Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП почти закрыт — осталось совсем немного Истории
Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на площадке в 9-м микрорайоне. Посмотрите, как радуется детвора Жизнь
«Решить проблему просто — открыть калитку и сдвинуть немного забор» — письмо в редакцию о нездоровом проходе к женской консультации Истории