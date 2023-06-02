Команда единоборств «Тигры» приглашает на занятия каратэ и самообороной — есть секции для детей от 4 лет и взрослых 02.06.2023 Реклама

Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ и самообороны. Есть группы всех уровней подготовки: от начинающих до мастеров. Занятия проходят на Озёрной аллее и в 15-м микрорайоне.

Не теряй лето впустую, присоединяйся к тренировкам с «Тиграми»!

Лучшее время для того, чтобы стать лучшей версией себя — сейчас.

Для взрослых (18+):

  • отдельные группы.

Для детей:

  • подготовительная группа (4+)
  • группы всех этапов подготовки (от новичков до спортсменов).

За лето с командой единоборств «Тигры» можно значительно подтянуть физическую подготовку, приобрести навыки самозащиты и новых друзей.

От «Тигров»:

  • высококвалифицированные тренеры
  • профессионально оборудованный зал
  • командный дух и атмосфера
  • группы всех этапов подготовки

От тебя:

  • мотивация
  • и одна минута, чтобы записаться на бесплатное пробное занятие

Запись: 8-906-738-78-87 (звонки, What’s App, Telegram).

Занятия проводятся по адресам:

  • корпус 1514 (Центр единоборств)
  • Озёрная аллея, 10 (Московская академия регби)

Сайт, Инстаграм*, Вконтакте

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

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Метки:
дети, спорт, кружки и секции, восточные единоборства, Чичварин Александр, Команда единоборств "Тигры"
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