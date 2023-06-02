Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ и самообороны. Есть группы всех уровней подготовки: от начинающих до мастеров. Занятия проходят на Озёрной аллее и в 15-м микрорайоне.