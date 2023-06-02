«Смысл в том, чтобы человек становился счастливым». Тренер Александр Чичварин — о занятиях в школе единоборств
Победитель Кубка мира среди детей Милана Хадзуева
Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ и самообороны. Есть группы всех уровней подготовки: от начинающих до мастеров. Занятия проходят на Озёрной аллее и в 15-м микрорайоне.
Не теряй лето впустую, присоединяйся к тренировкам с «Тиграми»!
Лучшее время для того, чтобы стать лучшей версией себя — сейчас.
Для взрослых (18+):
- отдельные группы.
Для детей:
- подготовительная группа (4+)
- группы всех этапов подготовки (от новичков до спортсменов).
За лето с командой единоборств «Тигры» можно значительно подтянуть физическую подготовку, приобрести навыки самозащиты и новых друзей.
От «Тигров»:
- высококвалифицированные тренеры
- профессионально оборудованный зал
- командный дух и атмосфера
- группы всех этапов подготовки
От тебя:
- мотивация
- и одна минута, чтобы записаться на бесплатное пробное занятие
Запись: 8-906-738-78-87 (звонки, What’s App, Telegram).
Занятия проводятся по адресам:
- корпус 1514 (Центр единоборств)
- Озёрная аллея, 10 (Московская академия регби)
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.
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