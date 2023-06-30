В ресторане «Колбасофф» знают, что подготовка особых событий, важных мероприятий и масштабных праздников требует невероятно много усилий. Поэтому для того, чтобы ваше торжество прошло гладко и спокойно, команда «Колбасофф» возьмет на себя всю организацию: вам останется только насладиться каждым мгновением праздника.
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Адрес: Зеленоград, площадь Юности, 2/1.
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