А что вам скажет ваш ребенок если вы его запишите на занятия по робототехнике? Клуб робототехники и программирования «РобоБИТ» открывает запись на новый учебный год. Приглашают детей 5-14 лет.
Ждут ребят 5-14 лет, которым помогут:
- направить интерес к гаджетам и технике в полезное русло и использовать их для развития инженерного мышления
- шаг за шагом развить способности к конструированию, программированию, алгоритмике, математике, физике и другим дисциплинам, которые пригодятся в учебе и сейчас, в школе, и в будущем, в вузе
- научиться работе в команде, умению анализировать, натренировать концентрацию внимания и усидчивость.
В этом учебном году «РобоБИТ» работает по трем направлениям:
- робототехника LEGO (от 5 до 14 лет)
- робототехника Arduino (2-5 класс)
- программирование (1-5 класс).
День открытых дверей
2 сентября в клубе «РобоБИТ» пройдет тематический день открытых дверей по всем направлениям. Тема мероприятия — «Роботы джунглей».
Ребят ждет:
- мастер-классы по выбраным направлениям
- шоу «Бои Роботов»
- чаепитие
- мини-призы.
Запись:
- по телефону 8-925-151-6968
- по ссылке.
Адрес: Зеленоград, корпус 1643.
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