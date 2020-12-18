Клиника «ЭстеДи» — откройте для себя секрет красоты и молодости 18.12.2020 Клиника «ЭстеДи»

Клиника «ЭстеДи» — это современный медицинский центр, в котором работают врачи с высоким уровнем квалификации и внушительным опытом работы. Врачи-косметологи высшей категории помогут сохранить красоту, продлить молодость и здоровье вашей кожи.

В оборудованных в соответствии с современными медицинскими технологиями кабинетах клиники вы можете пройти все виды косметологических процедур как для тела так и для лица.

Специалисты центра:
Процедуры для лица и шеи: инъекционная косметология

Контурная пластика позволяет без операции менять черты лица, корректировать недостатки, увеличивать объем или менять форму губ, скул, устранять морщинки.

Биоревитализация. Ведущие производители препаратов для омоложения постоянно совершенствуют свои продукты, предлагая средства новых поколений и с обновленными составами для улучшения и пролонгирования результата.

Мезотерапия. На сегодняшний день, является самой популярной косметологической процедурой, суть которой заключается в введении в кожу необходимых веществ.

Ботулинотерапия — это эффективные и безопасные инъекции препаратов ботулинического токсина типа А для коррекции эстетических недостатков.

Плазмолифтинг или метод PRP — это точечное введение плазмы крови пациента, обогащенной его же тромбоцитами, в проблемные места кожи.

Плацентарное омоложение Лаеннек или метод PRP — это точечное введение плазмы крови пациента, обогащенной его же тромбоцитами, в проблемные места кожи.

Удаление рубцов и шрамов

Настоящий прорыв в области эстетической медицины. Если вы не хотели бы подвергать себя мучительным операциям, а смотреть на шрамы и рубцы больше нет сил, выход есть — инновационное инъекционное удаление.

Процедуры по уходу за телом

Красивый силуэт это не мечта — это реальность.

  • Массаж — это не только способ лечения и предупреждения болезней, но и удовольствие. Расслабиться, повысить мышечный тонус, избавиться от заболеваний и стрессов — все это можно сделать с помощью массажа.
  • SPA-обертывания:

— Парафиновое обертывание
— Водорослевое обертывание
— Шоколадное парафанго
— Парафиновая маска
— Парафиновые ванночки для рук и ног

  • Лазерная эпиляция
  • Удаление новообразований
  • Липолитическая мезотерапия
  • Остеопатия

Клиника «ЭстеДи»

Зеленоград, корпус 1515

+7 (495) 131-51-50
+7 (499) 116-70-71

Пн — Пт: 08:00-20:00
Сб — Вс: 09:00-18:00
https://estedi.ru/

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Метки:
косметолог, Эстеди
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