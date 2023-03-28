Забегайте на бесплатный мастер-класс «Songwriting: создание креативных текстов. Типичные ошибки авторов».
Подойдет всем, кому неравнодушно слово: музыкантам, сценаристам, копирайтерам и т. д.
Адрес: Савелкинский пр-д 4, 2214, Киношкола «action!»
Время проведения: 20:00-22:00
Вас ждут на уникальном кинопоказе короткометражек с разбором от их создателя — режиссера и сценариста Рауля Гейдарова.
Поболтайте о кино с профи.
Адрес: корпус 1462, библиотека театра и кино №252
Время проведения: 11:00-14:00
Бесплатный мастер-класс «Раскрытие себя через имидж».
Разберитесь в своем стиле и создайте образ, который будет отражать вашу личность.
Адрес: снова в киношколе «action!», Савелкинский пр-д 4, 2214
Время проведения: 18:00-20:00
Приходите на лекцию «Феномен популярности корейских фильмов».
Лектор — актер и искусствовед Михаил Осташков.
Адрес: корпус 1462, библиотека театра и кино №252
Время проведения: 17:00-18:30
Участие платное: 300 рублей