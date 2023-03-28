Кино и творчество! Киношкола «action!» приглашает всех на бесплатные мастер-классы и кинопоказы. Не пропустите! 30 марта - 9 апреля

Мероприятия подойдут и профи, и просто любителям кино. Регистрируйтесь скорее, места ограничены! Приходите открыть новые грани своего творческого потенциала!

30 марта

Забегайте на бесплатный мастер-класс «Songwriting: создание креативных текстов. Типичные ошибки авторов».

Подойдет всем, кому неравнодушно слово: музыкантам, сценаристам, копирайтерам и т. д.

Адрес: Савелкинский пр-д 4, 2214, Киношкола «action!»
Время проведения: 20:00-22:00

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1 апреля

Вас ждут на уникальном кинопоказе короткометражек с разбором от их создателя — режиссера и сценариста Рауля Гейдарова.

Поболтайте о кино с профи.

Адрес: корпус 1462, библиотека театра и кино №252
Время проведения: 11:00-14:00

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2 апреля

Бесплатный мастер-класс «Раскрытие себя через имидж».

Разберитесь в своем стиле и создайте образ, который будет отражать вашу личность.

Адрес: снова в киношколе «action!», Савелкинский пр-д 4, 2214
Время проведения: 18:00-20:00

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9 апреля

Приходите на лекцию «Феномен популярности корейских фильмов».

Лектор — актер и искусствовед Михаил Осташков.

Адрес: корпус 1462, библиотека театра и кино №252
Время проведения: 17:00-18:30
Участие платное: 300 рублей

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Метки:
образование и обучение, киношкола action!
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