Где заниматься танцами?

Все эти направления представлены в школе танцев «ДиКлаб». Тренеры здесь — мастера спорта, чемпионы России и мира, которые к тому же хорошо умеют находить общий язык с детьми.

Акцент делается достижение спортивных результатов, создание комфортного пространства для занятий и тщательный отбор тренеров, которые не просто обучают танцам, но и развивают софт-скиллы, обучают тайм-менеджменту, прививают полезные привычки.



Детей распределяют по группам по возрасту, уровню (начинающий, продолжающий, профессионал), занятия проходят в 5 филиалах (Москва, Красногорск, Зеленоград).

Ученики участвуют в концертах, турнирах, конкурсах и летних сборах. Они уверены в себе, умеют брать на себя ответственность и легко заводят друзей.

Запишитесь на бесплатное пробное занятие прямо сейчас:

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по телефону 8-499-302-39-85

Промокод на скидку 20% «ZELENOGRAD20», действует на первый абонемент.



Филиалы: