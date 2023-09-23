Танцы положительно влияют на суставы, мышцы и сердце и практически не имеют противопоказаний. Результат занятий танцами — гармоничное развитие ума и тела, социализация, улучшенная координация — и это далеко не все плюсы.
Танцы открывают массу возможностей для ребенка: участие конкурсах, соревнованиях, турнирах, а также в съемках клипов. При желании ребенок может стать тренером, но какую бы профессию он не выбрал в дальнейшем, танцы разовьют целеустремленность, дисциплину, навык работать над собой, cтавить цели и достигать их.
Но какое направление танцев для ребенка выбрать, если их так много и они такие разные?
Спортивные бальные танцы
Бальные танцы появились в XV веке, одновременно с возникновением балов. Но современная система европейских и латиноамериканских танцев возникла между 1930 и 1950 годами.
Для детей это направление очень полезно: развивается моторика, координация, чувство ритма, а начинать заниматься можно с 3 лет.
Холерики оценят драйв и энергичность ча-ча-ча, вдумчивым и спокойным детям понравится вальс и румба.
Брейк-данс
Афроамериканские и пуэрториканские подростки придумали брейк в начале 60-х в Нью-Йорке — и оттуда он начал свое победное шествие по миру. Брейк очень зрелищен, в этом танце сочетается акробатика, сложные элементы.
Результаты занятий брейком — выносливость, гибкость, сила. Ограничений для занятий нет, а прийти в брейк можно с 4 лет. Брейк не требует специальной одежды.
Контемпорари / контемп
Очень часто его путают с джаз-модерном, так как у них одна основа. В контемпе высока роль классической школы, присутствуют элементы восточных единоборств и йоги. Часто его называют современным балетом. Танец очень зрелищен, в нем используются прыжки и даже экспрессивные падения.
Этот танец совершенствует музыкальность, гибкость, уверенность в себе. Заниматься им можно с любого возраста. Контемп подходит детям, которые любят внимание.
Шаффл
Шаффл стал невероятно популярен с распространением Тик-Тока, увлекаются им не только дети, и но и взрослые. В народе его называют «парящим танцем», он характеризуется скользящими движениями ногами, прыжками.
Шаффл очень энергозатратен. Он подойдет гиперактивным деткам. Никакой специальной формы не нужно — лишь спортивная одежда и кроссовки.
Художественная гимнастика
Этот вид спорта влияет на тело и разум. Девочки привыкают к дисциплине, самоорганизованности. Гимнастикой лучше начинать заниматься в 3-5 лет. Имеет значение и характер малышки: этот вид спорта предпочитают меланхоличные, задумчивые малышки.
Джаз-фанк
Поп-культура сделала этот танец невероятно популярным: будущая поп-звезда может заниматься им с 7 лет. Джаз-фанк подходит детям-экстравертам, натурам экспрессивным, артистичным и харизматичным.
Хип-хоп
На хип-хопе обычно останавливаются активные и подвижные дети: в этом виде танцев есть где поразмяться! Начинать заниматься можно с 4 лет. Дополнительно не потребуется ничего — только одежда в соответствующем стиле.
Где заниматься танцами?
Все эти направления представлены в школе танцев «ДиКлаб». Тренеры здесь — мастера спорта, чемпионы России и мира, которые к тому же хорошо умеют находить общий язык с детьми.
Акцент делается достижение спортивных результатов, создание комфортного пространства для занятий и тщательный отбор тренеров, которые не просто обучают танцам, но и развивают софт-скиллы, обучают тайм-менеджменту, прививают полезные привычки.
Детей распределяют по группам по возрасту, уровню (начинающий, продолжающий, профессионал), занятия проходят в 5 филиалах (Москва, Красногорск, Зеленоград).
Ученики участвуют в концертах, турнирах, конкурсах и летних сборах. Они уверены в себе, умеют брать на себя ответственность и легко заводят друзей.
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Филиалы:
- Зеленоград — ТЦ «Юность», Центральный проспект, корпус 402 (2-й этаж)
- Москва — филиалы в Митино и Строгино
- Красногорск — ТЦ «Карамель», ТП «Отрада».