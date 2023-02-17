Культура потребления какао пока не очень развита в России и Pine действительно есть, что вам рассказать и чем вас удивить, так как у них представлено 14 видов какао — и лишь один из них детский.

Какао-бар Pine сотрудничает с топовыми обжарщиками из России, такими как Сварщица Екатерина, Rockets, Ботаника.