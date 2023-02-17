Pine coffee&cacao — молодая сеть баров, созданная увлечёнными людьми. Здесь варят какао не только для детей, но и — взрослым. Устроителям есть что рассказать и чем удивить своего клиента. В меню — множество видов какао, кофе и свежая выпечка. Бар Pine coffee&cacao недавно открылся на Центральной площади, в здании КЦ «Зеленоград» — это уже четвёртый бар Pine в округе.
Pine — проект, созданный с любовью, который органично развивается, собирает вокруг себя очень интересных людей.
Несмотря на то, что сети чуть больше года, Pine постоянно растёт, в команде работают одни из лучших бариста в городе, которые приготовят для вас не только какао, но и кофе.
Культура потребления какао пока не очень развита в России и Pine действительно есть, что вам рассказать и чем вас удивить, так как у них представлено 14 видов какао — и лишь один из них детский.
Какао-бар Pine сотрудничает с топовыми обжарщиками из России, такими как Сварщица Екатерина, Rockets, Ботаника.
Каждое утро в Pine пекут для вас свежие круассаны, которые могут стать прекрасным дополнением к чашечке кофе или какао.
Заходите в Pine coffee&cacao — вас там ждут:
- в Зеленограде — Центральная площадь, 1 (в здании КЦ «Зеленоград»)
- в Голубом — Трёхсвятская улица, с3М