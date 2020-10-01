Где вы храните свой мотоцикл? В гараже? Это хорошо, если он есть у вас и в нем созданы правильные условия для хранения техники. На балконе? Тоже хорошо, если габариты позволяют, вам удалось его затащить туда, и никто из домашних не грозится скинуть его оттуда по причине, что теперь на балкон невозможно выйти. А может просто газон у подъезда? И вы грустно смотрите, как стоит ваш верный друг дорог под чехлом и портится от сырости, снега и перепадов температур? А в СТО Зеленоград есть сухой склад!