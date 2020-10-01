Где вы храните свой мотоцикл? В гараже? Это хорошо, если он есть у вас и в нем созданы правильные условия для хранения техники. На балконе? Тоже хорошо, если габариты позволяют, вам удалось его затащить туда, и никто из домашних не грозится скинуть его оттуда по причине, что теперь на балкон невозможно выйти. А может просто газон у подъезда? И вы грустно смотрите, как стоит ваш верный друг дорог под чехлом и портится от сырости, снега и перепадов температур? А в СТО Зеленоград есть сухой склад!
Если вы успеете заключить и оплатить договор на хранение до 10 октября с СТО Зеленоград — то вы сможете воспользоваться услугами хранения мотоцикла и мототехники за 1000 рублей в месяц на сезон, до марта — апреля 2021 года в идеальных для этих предметов условиях.
После 10 октября цена увеличится на 50%, об этом сразу честно предупреждают в техцентре.
Не упустите возможность сэкономить!
Это прекрасное решение ежегодной проблемы, возникающей у многих автомобилистов и мотоциклистов. Сырость в гаражах, неправильный и неподходящий для хранения температурный режим на балконах ведут к прямой порче не самого дешевого имущества.
СТО Зеленоград создал сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов, и возможность до 10 октября получить очень выгодную цену. Так же, к вашим услугам современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков.
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