Французская кофейня Noir в Зеленограде. Кофе на миндальной обжарке, хрустящие круассаны и потрясающая десертная карта 07.10.2021 Реклама

Знакомьтесь, новая кофейня Noir (читается «Нуар», то есть «черный» по-французски). Она открылась в бизнес-центре на Центральной площади. В Noir (нуар) соединен лаконичный минимализм в интерьере, с премиальной линейкой кофе и французско-бельгийской выпечкой, которая выпекается здесь несколько раз в день, чтобы радовать гостей лучшим вкусом и качеством.

Идеей создания Noir (нуаp) в Зеленограде было то, что в городе так мало мест, где хочется находится и наслаждаться моментом — чашкой ароматного кофе и по-настоящему, только что приготовленной, хрустящей французской и бельгийской выпечкой.
Где можно пообщаться, отдохнуть, да и просто вкусно перекусить.

В меню представлены: кофейные напитки из авторских зёрен премиального кофе. Прекрасные китайские чаи и травяные сборы от самого лучшего поставщика чая в России. Французская и бельгийская выпечка, из качественной муки и сливочного масла, без добавления маргарина и пальмовых масел. Перекусы из свежих овощей, мяса, рыбы и курицы, в виде роллов, сэндвичей и салатов. А также воки и поке.

Также в кафе можно попробовать десертный вид кофе «Маравийский миндаль». Это 100% арабика. Суть в том, что когда его обжаривают, то в обжарочный аппарат добавляют ягоды кофе с орехом миндаль. Незабываемый, необычный вкус.

Нельзя не сказать про десертную карту: чизкейк, наполеон, макарони, медовик, пирожное рикотта, десерт Павлова, конечно же те самые трубочки с варёной сгущёнкой, родом из детства и многие другие десерты, которые готовятся кондитером каждый день.
Если вы хотите вкусно позавтракать, то обязательно попробуйте вкуснейшие сырники, аппетитную гранолу и конечно же как отказаться от круассана с лососем и нежнейшим сыром?

Noir — место, в которое захочется возвращаться снова и снова. С любовью и трепетом тут подобрали всё самое лучшее для дорогих гостей. Приходите, вас ждут в кафе-пекарне «Noir»!

Кафе-пекарня «Нуар»

Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, бизнес-центр, этаж 1, помещение 13Б.
Часы работы: будни с 8:00—19:00, выходные с 10:00-18:00
Инстаграм: @noir.de.cafe

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
рестораны и кафе, савёлки, чай и кофе, Noir
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Более пятисот дольщиков строительства ЖК в Андреевке получат квартиры, которые они ждали шесть лет Новости
Пешеход сломал позвоночник на временном мосту над станцией Крюково Новости
Началось общественное обсуждение проекта реконструкции «Иридиума» Новости
Переименованы две зеленоградские остановки. Теперь есть «Спортивный комплекс» и «Улица Радио» Новости
В московских школах хотят делать экспресс-тесты на коронавирус. Это позволит не отправлять классы на карантин Новости
Начались продажи квартир в новых домах 19-го микрорайона. И в старых, которые снесут через несколько лет Новости
Три человека получили сильные ожоги из-за возгорания автомобилей после столкновения возле торгового комплекса «Панфиловский» Новости
Готова приподнятая «зебра» от площади Юности к 1 микрорайону Новости
Международная школа современных технологий для детей Kiberone завершает набор. Последние места в команду Стива Джобса Реклама
Фестиваль «Наука 0+: просто о сложном!» — 9 октября в МИЭТе Афиша
«Бакеево Парк» — малоэтажный жилой комплекс в пяти километрах от Зеленограда. Рассказываем об удивительном проекте и его особенностях Партнерский матриал
Рейтинг: какие школы строже всех относятся к внешнему виду учеников: форма, джинсы, прически, каблуки, длина юбок и косметика Гид
На тротуарах появились «лежачие полицейские». Они должны заставить велосипедистов и самокатчиков снижать скорость Новости
Сбор старой бытовой техники и электроники в Зеленограде — 15 и 16 октября на площади Юности и возле «Леруа Мерлен» Афиша
В тесноте лучше, чем на улице. Почему суд не стал закрывать зеленоградский приют для бездомных животных Истории
Новый «Ведогонь-театр». Как изменилось здание после реконструкции снаружи и внутри — подробный обзор Истории
Строительство корпуса для обманутых дольщиков в 9 микрорайоне объявили завершенным. Будут ли продавать квартиры в этом доме и что у него с парковками — рассказал застройщик Истории
«Ласточкам» исполнилось шесть лет: вот как менялись эти быстрые и удобные поезда с момента запуска Истории
Пассажира электрички раздели и жестоко избили на платформе Поварово из-за подозрения в краже Новости
Магазин «Дары Сибири» открылся в 9-м микрорайоне: медвежатина, кедрокофе и варенье из шишек Новости
Компания «Миландр» запустила собственный центр обработки данных в Зеленограде Хайтек
В Зелмедцентре ПЦР-тест 1700 вместо 2500 — акция для тех, кто любит путешествовать Реклама
Спектакль «Лёгкий слон» — 16 октября в библиотеке в корпусе 607А Афиша
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру