Знакомьтесь, новая кофейня Noir (читается «Нуар», то есть «черный» по-французски). Она открылась в бизнес-центре на Центральной площади. В Noir (нуар) соединен лаконичный минимализм в интерьере, с премиальной линейкой кофе и французско-бельгийской выпечкой, которая выпекается здесь несколько раз в день, чтобы радовать гостей лучшим вкусом и качеством.
Идеей создания Noir (нуаp) в Зеленограде было то, что в городе так мало мест, где хочется находится и наслаждаться моментом — чашкой ароматного кофе и по-настоящему, только что приготовленной, хрустящей французской и бельгийской выпечкой.
Где можно пообщаться, отдохнуть, да и просто вкусно перекусить.
В меню представлены: кофейные напитки из авторских зёрен премиального кофе. Прекрасные китайские чаи и травяные сборы от самого лучшего поставщика чая в России. Французская и бельгийская выпечка, из качественной муки и сливочного масла, без добавления маргарина и пальмовых масел. Перекусы из свежих овощей, мяса, рыбы и курицы, в виде роллов, сэндвичей и салатов. А также воки и поке.
Также в кафе можно попробовать десертный вид кофе «Маравийский миндаль». Это 100% арабика. Суть в том, что когда его обжаривают, то в обжарочный аппарат добавляют ягоды кофе с орехом миндаль. Незабываемый, необычный вкус.
Нельзя не сказать про десертную карту: чизкейк, наполеон, макарони, медовик, пирожное рикотта, десерт Павлова, конечно же те самые трубочки с варёной сгущёнкой, родом из детства и многие другие десерты, которые готовятся кондитером каждый день.
Если вы хотите вкусно позавтракать, то обязательно попробуйте вкуснейшие сырники, аппетитную гранолу и конечно же как отказаться от круассана с лососем и нежнейшим сыром?
Noir — место, в которое захочется возвращаться снова и снова. С любовью и трепетом тут подобрали всё самое лучшее для дорогих гостей. Приходите, вас ждут в кафе-пекарне «Noir»!
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, бизнес-центр, этаж 1, помещение 13Б.
Часы работы: будни с 8:00—19:00, выходные с 10:00-18:00
Инстаграм: @noir.de.cafe