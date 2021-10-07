В меню представлены: кофейные напитки из авторских зёрен премиального кофе. Прекрасные китайские чаи и травяные сборы от самого лучшего поставщика чая в России. Французская и бельгийская выпечка, из качественной муки и сливочного масла, без добавления маргарина и пальмовых масел. Перекусы из свежих овощей, мяса, рыбы и курицы, в виде роллов, сэндвичей и салатов. А также воки и поке.

Также в кафе можно попробовать десертный вид кофе «Маравийский миндаль». Это 100% арабика. Суть в том, что когда его обжаривают, то в обжарочный аппарат добавляют ягоды кофе с орехом миндаль. Незабываемый, необычный вкус.