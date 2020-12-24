На площади Юности в ноябре открылось новое кафе Brunch Time. Это заведение, где люди могут позавтракать и поужинать одновременно за одним столом. И потому в Brunch Time европейские завтраки с 9 до 17 часов, а основное меню — с 12 часов до полуночи. Также по отзывам посетителей, здесь один самых стильных интерьеров в Зеленограде.
На завтраки здесь подают блины, сырники, каши, вафли, круассаны, омлеты, яичницы, яйца «бенедикт» и «пашот».
В основное меню входят сандвичи, салаты, холодные закуски, горячие закуски, пицца, паста, разные горячие блюда.
Есть барная карта с большим выбором вин, алкогольными коктейлями, лимонадами, смузи, фрешами, кофе Specialty coffee, свежими морсами и молочными коктейлями.
Именинникам скидка 15%
До конца декабря можно со своим алкоголем (до 16,5° и с чеками)
При первом посещении десерт в подарок!
Чтобы получить десерт нужно:
- Подписаться на аккаунт кафе @brunchtime.cafe
- Написать в Директ кодовое слово «Zelenogradru»