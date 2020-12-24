На площади Юности в ноябре открылось новое кафе Brunch Time. Это заведение, где люди могут позавтракать и поужинать одновременно за одним столом. И потому в Brunch Time европейские завтраки с 9 до 17 часов, а основное меню — с 12 часов до полуночи. Также по отзывам посетителей, здесь один самых стильных интерьеров в Зеленограде.