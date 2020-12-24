Кафе Brunch Time на площади Юности — стильный интерьер, поздние завтраки, детское меню 24.12.2020 Кафе Brunch Time

На площади Юности в ноябре открылось новое кафе Brunch Time. Это заведение, где люди могут позавтракать и поужинать одновременно за одним столом. И потому в Brunch Time европейские завтраки с 9 до 17 часов, а основное меню — с 12 часов до полуночи. Также по отзывам посетителей, здесь один самых стильных интерьеров в Зеленограде.

На завтраки здесь подают блины, сырники, каши, вафли, круассаны, омлеты, яичницы, яйца «бенедикт» и «пашот».

В основное меню входят сандвичи, салаты, холодные закуски, горячие закуски, пицца, паста, разные горячие блюда.

Есть барная карта с большим выбором вин, алкогольными коктейлями, лимонадами, смузи, фрешами, кофе Specialty coffee, свежими морсами и молочными коктейлями.

Именинникам скидка 15%
До конца декабря можно со своим алкоголем (до 16,5° и с чеками)
При первом посещении десерт в подарок!

Чтобы получить десерт нужно:

  • Подписаться на аккаунт кафе @brunchtime.cafe
  • Написать в Директ кодовое слово «Zelenogradru»

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Метки:
площадь юности, Brunch Time
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