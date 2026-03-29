12 апреля в 19:00 студия эстрадно-джазового вокала «Триумф» представит концертную шоу-программу «Миром правит любовь» в киноконцертном зале КЦ «Зеленоград». Постановка объединяет вокальные номера, хореографию и сценические эффекты: зрителей ждёт инструментальный бэнд на сцене, новые аранжировки известных песен, лазерная графика, сложное световое оформление. Весь спектр сценических спецэффектов
Концерт пройдёт в день православной Пасхи, поэтому в основе программы — тема света, нового начала и силы, которая, по замыслу авторов, удерживает мир от распада.
История о мире, который держится на любви
Откроет программу песня «На меньшее я не согласен» — она задаёт тон всей истории. С неё начинается путь героя, который видит идеальный мир — чистый, гармоничный, где любовь становится главной ценностью. От этого образа и разворачивается весь вечер: через музыку, сценические образы, танец и свет зрителей проведут от символического «первого дня творения» к финальной мысли программы — сталкиваясь с трудностями, всегда нужно помнить, что миром правит любовь, и она способна всё изменить.
Почти четыре года «Триумф» не перестаёт удивлять, каждый год — новый формат
Для студии этот концерт особенный: в апреле «Триумфу» исполняется четыре года. За это время коллектив выработал собственный почерк -масштабные постановки, где вокал соединяется с театральным действием, хореографией и современной сценической техникой.
В Зеленограде уже помнят несколько крупных проектов студии: шоу-программу «Куда заводят мечты», музыкальный спектакль «Кошки» в двух частях, концерт ко Дню Победы и другие выступления, которые воспринимались как полноценные шоу.
Руководитель студии «Триумф» Вадим Безменов отметил, что команда старается каждый год делать новую форму концерта.
«Мы меняем формат программ — это важно и для зрителей, и для самих участников. У нас были театрализованные программы, музыкальный спектакль, музыкальная пьеса, тематические концерты. В этот раз мы делаем именно концерт-шоу: с музыкантами на сцене, сложным светом и видеоконтентом под каждый номер».
Режиссёрская идея: от сотворения мира к выбору человека
Режиссёр-постановщик Нонна Чхетиани объясняет, что программа построена так, чтобы зритель проживал вместе с артистами целую историю.
«Мы не даём зрителю „краткое содержание“. Через текстовые переходы и музыку он сам приходит к выводам — о любви, о нравственном выборе, о том, что действительно важно. Мы начинаем с темы сотворения мира, а дальше история раскрывается через разные проявления любви: к родителям, к Родине, к жизни, к людям рядом», — рассказала Нонна Сергеевна.
Музыка в современном звучании
Музыкальное звучание для программы создавал композитор и саунд-продюсер Денис Копытов — автор и аранжировщик, работающий со многими российскими артистами. Среди его достижений: композиторская номинация на детское Евровидение от России, лауреат «Kinder МУЗ Awards» и другие награды. Для проекта он подготовил новые аранжировки известных песен.
«Задача была привести репертуар к звучанию сегодняшнего дня. Каждая композиция получила своё музыкальное решение — под конкретного исполнителя и под драматургию номера», — отметил Денис Копытов.
Свет, лазеры и сценические эффекты
Особую роль в шоу играет свет и сценические эффекты. Для каждого номера создаётся собственная визуальная атмосфера — от мягкого тумана, который стелется по сцене, до динамичных световых рисунков и лазерных проекций.
В постановке используется весь спектр профессиональных сценических эффектов: мощные световые приборы, цветной дым, лазеры, стробоскопы и эффект «пиротехнических устройств».
Художник по свету Светлана Соловьёва — руководитель осветительного цеха театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» и Московского академического театра сатиры — отмечает, что задача света в этом проекте не просто освещать сцену, а создавать атмосферу каждого номера.
«Когда соединяются музыка, свет и сценическое пространство, зритель начинает воспринимать номер как целую историю», — подчеркнула Светлана.
Кто выйдет на сцену
Для зрителей выступят солисты студии — так называемый «золотой состав» «Триумфа», обладатели Гран-при, лауреаты и победители международных конкурсов. Среди участников — Анна Коновалова, Евгений Вахмистров, Андрей Лазарев, София Хисямитдинова, Дарья Чистова и другие артисты «Триумфа».
В шоу также участвуют приглашённые артисты и коллективы: солист балета Большого театра Карим Абдуллин, театр танца «Крылья», ансамбль эстрадного танца «Галас». Музыкальную основу концерта создаёт бэнд — барабаны, клавиши, гитара и скрипка.
Билеты уже в продаже
Билеты можно приобрести на сайте КЦ «Зеленоград»: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsertnaya-shou-programma-mirom-pravit-lyubov
