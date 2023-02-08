1. Уже готовые дома с полной отделкой Заносите мебель, технику — и наслаждайтесь жизнью за городом.

2. Для тех кто хочет реализовать свой дом мечты — «ДачаЗел» готова с вами составить проект с учетом всех ваших пожеланий — и построить на свободных участках в кратчайшие сроки.

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