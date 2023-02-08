Жить в своем доме рядом с Зеленоградом! 08.02.2023 Реклама

Строительная компания «ДачаЗел» подготовила готовое решение для загородной жизни с комфортом. Это предложение для тех, кто ценит свое время, кто не хочет особо вникать в вопросы строительства и заниматься поиском земельного участка. «ДачаЗел» вместе с партнёрами все уже сделали за вас. Вот что они предлагают.

1. Уже готовые дома с полной отделкой Заносите мебель, технику — и наслаждайтесь жизнью за городом.

2. Для тех кто хочет реализовать свой дом мечты — «ДачаЗел» готова с вами составить проект с учетом всех ваших пожеланий — и построить на свободных участках в кратчайшие сроки.

Для получения более подробной информации по месту нахождения участков, их площади, планировки и стоимости — свяжитесь со специалистами СК «ДачаЗел"любым удобным для вас способом по ссылке на taplink.

О строительной компании «ДачаЗел»

Компания «ДачаЗел» уже более 16 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.

«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов. Или посмотрите прямые трансляции со строящихся объектов в Инстаграме (запрещена в РФ), на каналах в Youtube и ТikTok.

Есть вопросы? Приезжайте в новый офис продаж в Зеленограде (корп. 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.

Контакты

Офис продаж в Зеленограде

График работы

  • вторник-суббота: с 9:00 до 18:00
  • воскресенье: с 9:00 до 15:00
  • понедельник: выходной.

Площадки в интернете

  • Сайт
  • Видео-каналы «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok
  • Или свяжитесь со специалистами компании любым удобным для вас способом по ссылке на taplink.

Метки:
строительство, загородная недвижимость, ДачаЗел
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