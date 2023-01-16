Изготовление и ремонт очков за 1 час в оптике Lokamed 16.01.2023 Реклама

Срочно нужны новые очки? Или поломались имеющиеся? Во всех салонах оптик Lokamed в Зеленограде изготовление и ремонт очков — за 1 час.

Ознакомиться с ассортиментом оправ и заказать очки вы можете в любой оптике Lokamed — здесь широкий выбор оправ, очковых линз и опытные специалисты.

  • Lokamed на рынке с 2005 года — это оптика, проверенная временем
  • Бесплатная проверка зрения для покупателей (18+)
  • 6 месяцев гарантии на корригирующие очки
  • Только оригинальная продукция, наличие всех сертификатов
  • 50 000+ довольных клиентов
  • 10 удобно расположенных оптик в Москве и области
  • Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей
  • Скидки до 20% по карте клиента.

Часы работы: с 10:00 до 21:00, ежедневно.
Адреса оптик: смотрите на сайте. Lokamed ждёт вас в гости.

Есть вопросы? Lokamed с радостью на них ответит. Вы можете связаться со специалистами компании любым удобным для вас способом:

Телефоны: 8-800-600-5703, 8-926-277-2808
Сайт: optika-lokamed.ru
Адреса: optika-lokamed.ru/kontaktyi
E-mail: lokamed2808@gmail.com

Инстаграм*, Вконтакте

® Оптика Lokamed — авторизованный продавец всех представленных брендов на сайте. Проверка статуса — на официальных сайтах брендов + наличие всех сертификатов в магазинах Lokamed. Только оригинальная брендовая продукция.

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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Изготовление и ремонт очков за 1 час в оптике Lokamed Реклама
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