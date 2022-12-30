IX Молодежный образовательный студенческий форум в Академии бизнеса и инновационных технологий 30.12.2022 Реклама

Главным событием уходящего года для резидентов АБИТ-РосНоу стал молодежный образовательный студенческий форум, посвященный теме: «Формирование устойчивых приоритетов управленческой цифровой экономики».

Ежегодный форум резидентов АБИТ — это флагманский проект Академии бизнеса и инновационных технологий, который демонстрирует реализацию цифровых проектов в области образования, бизнеса и политики.

В этом году мероприятие объединило около сотни участников, среди которых представители профессорско-преподавательского и административного состава АБИТ, студенты-слушатели РосНоу-АБИТ (Российский новый университет), МЭИ-АБИТ (Московский экономический университет), ММА-АБИТ (Московская международная академия) ММК-АБИТ (Московский международный колледж).

Цифровизация экономики необходима для создания удобных площадок для комфортного взаимодействия государства и предприятий, для снижения административной нагрузки на бизнес, повышения эффективности и прозрачности экономики и всей системы государственного управления.

Цель конференции — способствовать развитию практико-ориентируемых управленческих компетенций и научных- практических интересов обучающихся в области цифровой экономической трансформации.

Skillhub SMART-образование АБИТ — цифровая лаборатория системы управления знаниями, где формируется сообщество творческих созидательных личностей в перспективе транзакционных и трансформационных лидеров для управления проектами в условиях неопределенности.

Концепция Skillhub SMART-образования — это практическое воплощение ESG — трансформации в образовании. «биоцифровой университет» 4.0.

Концепция заключается в формировании, одного из направлений развития SMART- общества (в тесной связи со SMART-окружением — «экологично-умный» город и SMART-управлением «биоцифровой университет» 4.0).

В единой инфраструктуре эти три направления объединяют информационные технологии интерактивной образовательной платформы и автоматизированные информационные системы управления информационными ресурсами (ИТИОП и АИСУИР). Они «оживляют» умное оборудование, связывают в единую интеллектуальную сеть людей, создают среду для распространения новых знаний и способствуют эффективному SMART-управлению.

Основная идея Skillhub SMART-образования АБИТ— подготовить человека к жизни и работе в условиях такого общества, главным компонентом существования и развития которого являются знания. И, что немаловажно, предоставить учащемуся возможность самому выбрать, в какой отрасли знания ему совершенствоваться.

Приоритетным является совершенствование самих технологий образования: дистанционные формы не заменяют, а дополняют обучение.

Таким образом резиденты АБИТ-РосНоу с начала учебного года создавали цифровые образовательные проекты из таких областей знаний как: маркетинг-менеджмент, маркетинговые коммуникации, управленческая экономика, лидерство и другое.

В создании проектов слушатели использовали такие цифровые технологии как: Canva, adobe after effects, adobe illustrator, movavi, сторителинг.

На форуме Проектные работы обучающихся оценивались по следующим критериям:

  1. писать — исследование + понимание + композиция слов
  2. запись видео — вживание в текст + естественность + дикция + ораторское мастерство
  3. визуализация — образное мышление + чувство композиции + визуальный словарь
  4. увидеть — коммуникация + ведение бизнеса задачи и ее решение
  5. донести — контент + текст + визуализация
  6. монтировать — преподнести достойно смонтированные работы, используя профессиональные монтажные программы.

В современных реалиях креативной управленческой экономики, будущему управленцу необходимо овладение ключевыми компетенциями, выработке практических подходов для принятия управленческих решений и повышения профессиональной квалификации по экономике и управлении.

Резиденты форума продемонстрировали аудитории проекты с такими темами как:

  • Эффективная организация отдела маркетинга
  • Личный стиль руководства
  • Эффективная самоорганизация руководителя
  • Формирование команды отдела маркетинга
  • Развитие навыков подчиненных
  • Инициативность
  • Целеустремленность
  • Саморазвитие
  • Стрессоустойчивость
  • Рыночная среда.
  • Типы рыночных структур
  • Рыночное равновесие
  • Транзакционное и трансформационное лидерство
  • Потребительский спрос
  • Излишки продавца и покупателя
  • Шоки спроса и предложения
  • Поставщики и издержки
  • Лидерство
  • Рынки.

Также были презентованы предпринимательские проекты студентов — Business skills.

  • Цветочная студия «Coco».
  • Smart эко-деревня.

Академия бизнеса и инновационных технологий создает собственное программное обеспечение Skillhub SMART-образование АБИТ и все цифровые проекты резидентов будут размещены на данной платформе и обеспечены материальным вознаграждением.

«Наш молодежный форум посвящен на мой взгляд актуальной проблеме тех реалий в которых мы находимся, ведь устойчивые приоритеты управленческой цифровой экономики находятся внутри компетенций. Управленческих профессиональных компетенций, о которых в сегодня сказали, вы сегодня оцифровали и показали свои микрознания, которые приобрели в рамках Академии бизнеса и инновационных технологий, более того вы дали нам возможность поднять себе самооценку как педагогам, потому что результаты ваших проектов — это результаты нашей работы. С большой благодарностью хочу выразить свою признательность своему профессорско-преподавательскому составу, которые своими знаниями, своей мудростью способны достигать за короткий срок достигать таких результатов, которые мы сегодня выдели в ваших проектах. Я получала огромное удовольствие, от ваших выступлений, от тех от рисовок даже если они небыли профессиональными, но была попытка сказать нам о том, чем мы должны обладать в тех условиях, в которых мы находимся. Управленец это природный навык, это та пресуппозиция которой обладает каждый из нас, но, чтобы формировать устойчивость этих профессиональных компетенций, нужна энергия, нужна стрессоустойчивость, нужна целеустремленность, и вы нам сегодня об этом сказали. Мне очень приятно осознавать, что вы с таким удовольствием подходите к решению наших образовательных задач, упаковываете свои знания в цифровую управленческую экономику. Спасибо вам!»

С такими словами выступила основатель и учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, новатор в области SMART- образования АБИТ, директор Проектного центра ФЭБ Финансового университета при правительстве РФ, к.э.н., доцент — Калачева Лариса Викторовна.

Проекты студентов были оценены итоговой комиссией, участникам форума были вручены сертификаты digital-creative технологичного рантье Skillhab Smart-образование АБИТ, а победителям фитнес-сертификаты.

После официальной части форума участников поздравили с наступающим новым годом, вручили бронированные подарки, ну а после слушатели были приглашены на праздничную вечеринку.

Академия бизнеса инновационных технологий поздравляет всех с Новым годом!

Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей. Отмечайте этот славный праздник в кругу близких любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

Желаем вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи!

С Новым годом!

Skillhub SMART-образование АБИТ — трансформация системы управления знаниями.

АБИТ-РосНОУ приглашает в проектный центр Skillhub SMART-образование АБИТ

АБИТ-РосНОУ осуществляет прием абитуриентов по различным направлениям и специальностям.

Колледж АБИТ-РосНОУ

Бакалавриат АБИТ-РосНОУ:

  • Экономика
  • Менеджмент
  • Юриспруденция
  • Электроэнергетика и электротехника
  • Бизнес-информатика
  • Прикладная информатика
  • Информационная безопасность
  • Психолого-педагогическое образование
  • Государственное и муниципальное управление.

Магистратура АБИТ-РосНОУ:

  • Менеджмент
  • Экономика
  • Государственное и муниципальное управление
  • Финансы и кредит
  • Психолого-педагогическое образование.

Будьте в курсе последних трендов образовательных технологий!
АБИТ — сделай шаг в успешное будущее!

Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4 (3 этаж).

Подробности по телефонам:

E-mail: pk@abit.msk.ru

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Метки:
образование и обучение, Академия бизнеса и инновационных технологий (АБИТ)
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