«Наш молодежный форум посвящен на мой взгляд актуальной проблеме тех реалий в которых мы находимся, ведь устойчивые приоритеты управленческой цифровой экономики находятся внутри компетенций. Управленческих профессиональных компетенций, о которых в сегодня сказали, вы сегодня оцифровали и показали свои микрознания, которые приобрели в рамках Академии бизнеса и инновационных технологий, более того вы дали нам возможность поднять себе самооценку как педагогам, потому что результаты ваших проектов — это результаты нашей работы. С большой благодарностью хочу выразить свою признательность своему профессорско-преподавательскому составу, которые своими знаниями, своей мудростью способны достигать за короткий срок достигать таких результатов, которые мы сегодня выдели в ваших проектах. Я получала огромное удовольствие, от ваших выступлений, от тех от рисовок даже если они небыли профессиональными, но была попытка сказать нам о том, чем мы должны обладать в тех условиях, в которых мы находимся. Управленец это природный навык, это та пресуппозиция которой обладает каждый из нас, но, чтобы формировать устойчивость этих профессиональных компетенций, нужна энергия, нужна стрессоустойчивость, нужна целеустремленность, и вы нам сегодня об этом сказали. Мне очень приятно осознавать, что вы с таким удовольствием подходите к решению наших образовательных задач, упаковываете свои знания в цифровую управленческую экономику. Спасибо вам!»