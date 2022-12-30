Главным событием уходящего года для резидентов АБИТ-РосНоу стал молодежный образовательный студенческий форум, посвященный теме: «Формирование устойчивых приоритетов управленческой цифровой экономики».
Ежегодный форум резидентов АБИТ — это флагманский проект Академии бизнеса и инновационных технологий, который демонстрирует реализацию цифровых проектов в области образования, бизнеса и политики.
В этом году мероприятие объединило около сотни участников, среди которых представители профессорско-преподавательского и административного состава АБИТ, студенты-слушатели РосНоу-АБИТ (Российский новый университет), МЭИ-АБИТ (Московский экономический университет), ММА-АБИТ (Московская международная академия) ММК-АБИТ (Московский международный колледж).
Цифровизация экономики необходима для создания удобных площадок для комфортного взаимодействия государства и предприятий, для снижения административной нагрузки на бизнес, повышения эффективности и прозрачности экономики и всей системы государственного управления.
Цель конференции — способствовать развитию практико-ориентируемых управленческих компетенций и научных- практических интересов обучающихся в области цифровой экономической трансформации.
Skillhub SMART-образование АБИТ — цифровая лаборатория системы управления знаниями, где формируется сообщество творческих созидательных личностей в перспективе транзакционных и трансформационных лидеров для управления проектами в условиях неопределенности.
Концепция Skillhub SMART-образования — это практическое воплощение ESG — трансформации в образовании. «биоцифровой университет» 4.0.
Концепция заключается в формировании, одного из направлений развития SMART- общества (в тесной связи со SMART-окружением — «экологично-умный» город и SMART-управлением «биоцифровой университет» 4.0).
В единой инфраструктуре эти три направления объединяют информационные технологии интерактивной образовательной платформы и автоматизированные информационные системы управления информационными ресурсами (ИТИОП и АИСУИР). Они «оживляют» умное оборудование, связывают в единую интеллектуальную сеть людей, создают среду для распространения новых знаний и способствуют эффективному SMART-управлению.
Основная идея Skillhub SMART-образования АБИТ— подготовить человека к жизни и работе в условиях такого общества, главным компонентом существования и развития которого являются знания. И, что немаловажно, предоставить учащемуся возможность самому выбрать, в какой отрасли знания ему совершенствоваться.
Приоритетным является совершенствование самих технологий образования: дистанционные формы не заменяют, а дополняют обучение.
Таким образом резиденты АБИТ-РосНоу с начала учебного года создавали цифровые образовательные проекты из таких областей знаний как: маркетинг-менеджмент, маркетинговые коммуникации, управленческая экономика, лидерство и другое.
В создании проектов слушатели использовали такие цифровые технологии как: Canva, adobe after effects, adobe illustrator, movavi, сторителинг.
На форуме Проектные работы обучающихся оценивались по следующим критериям:
- писать — исследование + понимание + композиция слов
- запись видео — вживание в текст + естественность + дикция + ораторское мастерство
- визуализация — образное мышление + чувство композиции + визуальный словарь
- увидеть — коммуникация + ведение бизнеса задачи и ее решение
- донести — контент + текст + визуализация
- монтировать — преподнести достойно смонтированные работы, используя профессиональные монтажные программы.
В современных реалиях креативной управленческой экономики, будущему управленцу необходимо овладение ключевыми компетенциями, выработке практических подходов для принятия управленческих решений и повышения профессиональной квалификации по экономике и управлении.
Резиденты форума продемонстрировали аудитории проекты с такими темами как:
- Эффективная организация отдела маркетинга
- Личный стиль руководства
- Эффективная самоорганизация руководителя
- Формирование команды отдела маркетинга
- Развитие навыков подчиненных
- Инициативность
- Целеустремленность
- Саморазвитие
- Стрессоустойчивость
- Рыночная среда.
- Типы рыночных структур
- Рыночное равновесие
- Транзакционное и трансформационное лидерство
- Потребительский спрос
- Излишки продавца и покупателя
- Шоки спроса и предложения
- Поставщики и издержки
- Лидерство
- Рынки.
Также были презентованы предпринимательские проекты студентов — Business skills.
- Цветочная студия «Coco».
- Smart эко-деревня.
Академия бизнеса и инновационных технологий создает собственное программное обеспечение Skillhub SMART-образование АБИТ и все цифровые проекты резидентов будут размещены на данной платформе и обеспечены материальным вознаграждением.
«Наш молодежный форум посвящен на мой взгляд актуальной проблеме тех реалий в которых мы находимся, ведь устойчивые приоритеты управленческой цифровой экономики находятся внутри компетенций. Управленческих профессиональных компетенций, о которых в сегодня сказали, вы сегодня оцифровали и показали свои микрознания, которые приобрели в рамках Академии бизнеса и инновационных технологий, более того вы дали нам возможность поднять себе самооценку как педагогам, потому что результаты ваших проектов — это результаты нашей работы. С большой благодарностью хочу выразить свою признательность своему профессорско-преподавательскому составу, которые своими знаниями, своей мудростью способны достигать за короткий срок достигать таких результатов, которые мы сегодня выдели в ваших проектах. Я получала огромное удовольствие, от ваших выступлений, от тех от рисовок даже если они небыли профессиональными, но была попытка сказать нам о том, чем мы должны обладать в тех условиях, в которых мы находимся. Управленец это природный навык, это та пресуппозиция которой обладает каждый из нас, но, чтобы формировать устойчивость этих профессиональных компетенций, нужна энергия, нужна стрессоустойчивость, нужна целеустремленность, и вы нам сегодня об этом сказали. Мне очень приятно осознавать, что вы с таким удовольствием подходите к решению наших образовательных задач, упаковываете свои знания в цифровую управленческую экономику. Спасибо вам!»
С такими словами выступила основатель и учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, новатор в области SMART- образования АБИТ, директор Проектного центра ФЭБ Финансового университета при правительстве РФ, к.э.н., доцент — Калачева Лариса Викторовна.
Проекты студентов были оценены итоговой комиссией, участникам форума были вручены сертификаты digital-creative технологичного рантье Skillhab Smart-образование АБИТ, а победителям фитнес-сертификаты.
После официальной части форума участников поздравили с наступающим новым годом, вручили бронированные подарки, ну а после слушатели были приглашены на праздничную вечеринку.
Академия бизнеса инновационных технологий поздравляет всех с Новым годом!
Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей. Отмечайте этот славный праздник в кругу близких любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!
Желаем вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи!
Skillhub SMART-образование АБИТ — трансформация системы управления знаниями.
АБИТ-РосНОУ осуществляет прием абитуриентов по различным направлениям и специальностям.
Бакалавриат АБИТ-РосНОУ:
- Экономика
- Менеджмент
- Юриспруденция
- Электроэнергетика и электротехника
- Бизнес-информатика
- Прикладная информатика
- Информационная безопасность
- Психолого-педагогическое образование
- Государственное и муниципальное управление.
Магистратура АБИТ-РосНОУ:
- Менеджмент
- Экономика
- Государственное и муниципальное управление
- Финансы и кредит
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