Хочется, чтобы ребёнок изучал что-то полезное и актуальное?
«Инжинириум МГТУ им. Н.Э.Баумана» открывает набор на новый учебный год по следующим направлениям:
- программирование Python, Scratch, WEB, С++
- биотехнологии (1-11 класс)
- робототехника Lego Wedo 2.0, Spike Prime, EV3 (от дошкольников до 8 класса)
- 3D-моделирование Inventor, TinkerCad (1-11 класс)
- Arduino (5-11 класс)
- курс молодого инженера (1-11 класс)
- курс юного инженера для дошкольников.
Найдутся интересные занятия для детей любого возраста.
Ознакомительные мастер-классы
26, 27 августа и 2 сентября пройдут бесплатные мастер-классы для ознакомления с каждым направлением.
Цель проекта — создать новое поколение молодых инженеров.
«Инжинириум» не преподаёт теорию из учебника, а показывает науку на практике.
Методики разработаны на базе ведущего технического ВУЗа страны.
Запись:
- по телефону 8-926-640-3000
- по ссылке
Адреса:
- р/п Андреевка, 29А
- корпус 418.
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«Инжинириум МГТУ им. Н.Э.Баумана» открывает набор на новый учебный год — 26, 27 августа и 2 сентября приходите на ознакомительные мастер-классы Реклама
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