Современный мир невероятно интересен, он постоянно изменяется и каждый день удивляет нас чем-то новым. Как помочь своему ребёнку не потеряться в этом мире и не переставать удивляться ему, более того — идти в ногу со временем и даже менять наш мир к лучшему? Сеть образовательных центров для детей и подростков «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана», нашла свой ответ на этот вопрос.
На базе ведущего технического ВУЗа страны были разработаны методики и технологии, которые откроют для детей такие интересные и актуальные в современном мире направления, как:
- робототехника
- программирование
- 3d моделирование
- биотехнологии и другие
Цель проекта — создать новое поколение молодых инженеров. На данных курсах не учат теорию из учебника, а показывают науку на практике, но обучение ведётся поэтапно, «от простого к сложному», так что воспринимается детьми как игра, и в процессе этой игры знания и навыки усваиваются таким образом, что становятся естественными способностями ребёнка, и в итоге сложные вещи будут лёгкими, понятными и само собой разумеющимися.
Совсем скоро «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» открывает новый филиал в р/п Андреевка, 29А, совсем рядом с Зеленоградом — так что у Вас есть замечательная возможность познакомиться с ними и на собственном опыте оценить, что значит у них заниматься.
Ознакомительные мастер-классы совершенно бесплатны, скидки на обучение прилагаются.
Запись на курс или мастер-класс: