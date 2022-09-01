На базе ведущего технического ВУЗа страны были разработаны методики и технологии, которые откроют для детей такие интересные и актуальные в современном мире направления, как:

робототехника

программирование

3d моделирование

биотехнологии и другие

Цель проекта — создать новое поколение молодых инженеров. На данных курсах не учат теорию из учебника, а показывают науку на практике, но обучение ведётся поэтапно, «от простого к сложному», так что воспринимается детьми как игра, и в процессе этой игры знания и навыки усваиваются таким образом, что становятся естественными способностями ребёнка, и в итоге сложные вещи будут лёгкими, понятными и само собой разумеющимися.