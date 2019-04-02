С 1 по 30 апреля мы дарим скидку 20% на чистку и на все виды отбеливания зубов!

Белоснежная улыбка является гарантом красоты, успешности и уверенности в себе! Любой, даже самый ухоженный образ, не может существовать без ровных и белых зубов. Однако, не все люди придают должного значения красивой улыбке, а ведь именно это зачастую сказывается на настроении.

Начните жить яркими впечатлениями и настоящими эмоциями!

В клиниках «Никор» используется 2 вида отбеливания зубов для всех типов эмали всего за 1 визит к стоматологу:

Профессиональное экспресс-отбеливание Philips Zoom QuickPro

Это самый простой и эффективный безламповый способ осветлить зубы сразу до 4 тонов всего за 30 минут без вреда для эмали!

Отбеливают зубы в корпусах 524, 1204 ,1825

Отбеливание зубов ZOOM4

Система отбеливания ZOOM 4 — это усовершенствованный метод отбеливания зубов , который обладает неоспоримыми преимуществами перед другими технологиями данной сферы.

Отбеливание зубов на 8-12 тонов

Процедура длится 45 минут

Длительность эффекта от 3-х лет

Неизменная чувствительность зубов

Подбор нужного цвета до начала процедуры

Индивидуальный материал для отбеливания

Подбор нужного цвета до начала процедуры

*Все индивидуально, необходимо проконсультироваться со специалистом

Отбеливают зубы в корпусах 250, 1004, 1204, 1825