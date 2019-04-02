Сеть стоматологических клиник «Никор» заботится не только о здоровье своих пациентов, но и о красоте. Весна — пора хорошего настроения, тепла и ослепительных улыбок.
С 1 по 30 апреля мы дарим скидку 20% на чистку и на все виды отбеливания зубов!
Белоснежная улыбка является гарантом красоты, успешности и уверенности в себе! Любой, даже самый ухоженный образ, не может существовать без ровных и белых зубов. Однако, не все люди придают должного значения красивой улыбке, а ведь именно это зачастую сказывается на настроении.
Начните жить яркими впечатлениями и настоящими эмоциями!
В клиниках «Никор» используется 2 вида отбеливания зубов для всех типов эмали всего за 1 визит к стоматологу:
- Профессиональное экспресс-отбеливание Philips Zoom QuickPro
Это самый простой и эффективный безламповый способ осветлить зубы сразу до 4 тонов всего за 30 минут без вреда для эмали!
Отбеливают зубы в корпусах 524, 1204 ,1825
- Отбеливание зубов ZOOM4
Система отбеливания ZOOM 4 — это усовершенствованный метод отбеливания зубов , который обладает неоспоримыми преимуществами перед другими технологиями данной сферы.
- Отбеливание зубов на 8-12 тонов
- Процедура длится 45 минут
- Длительность эффекта от 3-х лет
- Неизменная чувствительность зубов
- Подбор нужного цвета до начала процедуры
- Индивидуальный материал для отбеливания
- Подбор нужного цвета до начала процедуры
*Все индивидуально, необходимо проконсультироваться со специалистом
Отбеливают зубы в корпусах 250, 1004, 1204, 1825
Мировой опыт убедительно доказал, что только регулярная широкомасштабная профилактическая программа, реализуемая профессиональными гигиенистами, способна существенно снизить уровень стоматологической заболеваемости.
Профессиональная чистка зубов избавит Вас от развития кариеса, воспалительных процессов в ротовой полости (пародонта), неприятного запаха, вызванного размножением бактерий, стоматита и множества других проблем.
- Ультразвуковая чистка
Надежно устраняем зубной камень с помощью ультразвукового аппарата. Весь процесс проходит безболезненно. Очищение ультразвуком необходимо, чтобы предотвратить травмирование десен зубным камнем и обеспечить им здоровье.
- Очищение Air-Flow
Бережно устраняем мягкий и пигментированный налет, остатки пищи и бактериальную пленку потоком воды под давлением с абразивными частичками. Раствор разработан таким образом, что аккуратно и тщательно очищает эмаль, при этом не повреждая ее. Чистка Air-Flow подходит всем.
- Полировка зубов
Делаем эмаль гладкой специальными щетками и пастами, чтобы скапливалось меньше налета. Полировка позволяет довести результат очищения до совершенства.
- Покрытие фторлаком
Насыщаем зубы полезными фторсодержащими препаратами для восстановления их крепкой структуры. Эмаль уплотняется и надежнее противостоит вредоносным факторам окружающей среды.
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