Хватит откладывать хорошее на потом! Sura Sushi знает, что ты точно заслуживаешь счастья именно сейчас 04.05.2023 Реклама

Именно поэтому ВСЯ команда Sura Sushi старается над каждым заказом:

  • администратор внимательно слушает тебя, обращая внимание на каждую деталь
  • повара бережно готовят все выбранные тобой блюда, используя только самые свежие продукты
  • курьер с заказом мчится к тебе на всех парах, при этом соблюдая максимальную аккуратность на дороге.

А чтобы почувствовать заботу сполна, Sura Sushi дарит тебе промокод «LUNCН» на скидку 15%.
Он действует на весь заказ по будням с 11:00 до 16:00.

Заказ можно оформить на сайте surasushi.ru или по телефону 8-926-939-00-12 с указанием всех необходимых деталей.

С любовью к каждой рисинке, SURA SUSHI

Метки:
доставка готовой еды, рыба и морепродукты
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