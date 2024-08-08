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Тогда именно вас ждет профессиональный маникюр с использованием только качественных материалов и актуальных техник.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, уютная атмосфера и стильные решения для ваших ногтей! Запишитесь на процедуру и подарите себе моменты расслабления и красоты.

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по телефону 8-938-416-99-03

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Адрес: Яблоневая аллея, корпус 322, офис 219 (бизнес-центр «Яблоко»)