Хотите изучать журналистику и медиа в школе? Приходите в 10-й медиакласс школы 2045 04.07.2023 Реклама

ГБОУ школа № 2045 приглашает в 10-й предпрофессиональный медиакласс. Учеников ждёт первичное освоение профессий сферы медиа и журналистики, практика на ведущих медиаплощадках Москвы, углубленное изучение предметов «Литература», «Иностранный язык», «Обществознание», разработка индивидуального проекта под руководством опытнейших медиапедагогов- победителей чемпионатов профессионального мастерства Москвы.

Результаты медиакласса школы 2045 ежегодно подтверждаются победами на московских и всероссийских конкурсах и олимпиадах, а работы учеников регулярно публикуются на всех медиаресурсах города.

Условие приема: прохождение государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) по предмету «Русский язык» и по одному из предметов «Иностранный язык», «Литература», «Обществознание» с результатами не менее «4» или сдача независимой диагностики в ГАОУ ДПО МЦКО в формате ОГЭ. В случае прохождения государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) по двум предметам из предметов «Литература"/ «Иностранный язык"/"Обществознание» учитывается лучший из результатов. Подробнее.

Все о предпрофессиональных классах.

Что такое медиакласс.

Телефон для справок: 8-929-584-36-18, Елена Александровна.

Занятия проходят по адресу: корпус 2312, ГБОУ школа 2045.

Метки:
профессиональное образование, журналистика, Школьное отделение образовательного комплекса № 2045 (корпус 2312)
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