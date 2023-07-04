Результаты медиакласса школы 2045 ежегодно подтверждаются победами на московских и всероссийских конкурсах и олимпиадах, а работы учеников регулярно публикуются на всех медиаресурсах города.

Условие приема: прохождение государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) по предмету «Русский язык» и по одному из предметов «Иностранный язык», «Литература», «Обществознание» с результатами не менее «4» или сдача независимой диагностики в ГАОУ ДПО МЦКО в формате ОГЭ. В случае прохождения государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) по двум предметам из предметов «Литература"/ «Иностранный язык"/"Обществознание» учитывается лучший из результатов. Подробнее.

Все о предпрофессиональных классах.

Что такое медиакласс.

Телефон для справок: 8-929-584-36-18, Елена Александровна.

Занятия проходят по адресу: корпус 2312, ГБОУ школа 2045.