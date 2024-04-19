Многие из нас в поисках лучшего для своих детей сталкиваются с различными проблемами: слишком многочисленные группы, скудное питание, некомпетентный персонал и самое главное — зачастую, увы, некорректное отношение к детям…

В частном детском саду Зеленограда «Бинни» как никто понимают, что доверяя самое драгоценное, родители хотят быть уверены в безопасности и счастье своего ребенка.