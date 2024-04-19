Многие из нас в поисках лучшего для своих детей сталкиваются с различными проблемами: слишком многочисленные группы, скудное питание, некомпетентный персонал и самое главное — зачастую, увы, некорректное отношение к детям…
В частном детском саду Зеленограда «Бинни» как никто понимают, что доверяя самое драгоценное, родители хотят быть уверены в безопасности и счастье своего ребенка.
В экологичном детском саду «Бинни» есть все необходимое для здорового и гармоничного развития малыша.
Бинни принимает детей с 1,6 до 7 лет и вот что ждет вашего ребёнка:
- гипоаллергенное меню с минимумом сахара (безлактозное, безглютеновое), приготовленное поваром «Бинни»
- экологически чистая мебель и материалы
- своя пижамка из натуральных материалов для каждого ребенка
- малочисленные группы (от 8 до 15 человек)
- уникальная методика занятий (Петерсон, ТРИЗ, логика, мышление, память, пространственное мышление)
- своя соляная пещера
- закрытая прогулочная площадка
- видеонаблюдение
- ежедневный фотоотчет
- дружелюбная атмосфера
- опытные и заботливые педагоги с профильным образованием.
С апреля по август в «Бинни» действуют спецпредложения для новых родителей:
- для малышей до 2-х лет почасовое посещение (25 часов в месяц за 10 500 рублей)
- для детей с 3 до 7 лет предусмотрено «гостевое» посещение (8 дней в месяц за 19 500 рублей без оплаты вступительного взноса).
Успейте занять последние места на выгодных условиях!
Детский сад «Бинни» ждет родителей на экскурсию, на которой можно задать интересующие вопросы.
P.s. С июня по август на базе детского сада будет работать летний городской клуб для детей 5-10 лет. Количество мест ограничено!
Подробности по телефону: 8-925-051-22-21