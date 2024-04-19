Хотите быть уверены в будущем своего ребёнка? Наслышаны об ужасах госсадов? 19.04.2024 Реклама ИП Дорошина А.В. ИНН:504408402420 erid:LatgBxohW

Многие из нас в поисках лучшего для своих детей сталкиваются с различными проблемами: слишком многочисленные группы, скудное питание, некомпетентный персонал и самое главное — зачастую, увы, некорректное отношение к детям…

В частном детском саду Зеленограда «Бинни» как никто понимают, что доверяя самое драгоценное, родители хотят быть уверены в безопасности и счастье своего ребенка.

В экологичном детском саду «Бинни» есть все необходимое для здорового и гармоничного развития малыша.

Бинни принимает детей с 1,6 до 7 лет и вот что ждет вашего ребёнка:

  • гипоаллергенное меню с минимумом сахара (безлактозное, безглютеновое), приготовленное поваром «Бинни»
  • экологически чистая мебель и материалы
  • своя пижамка из натуральных материалов для каждого ребенка
  • малочисленные группы (от 8 до 15 человек)
  • уникальная методика занятий (Петерсон, ТРИЗ, логика, мышление, память, пространственное мышление)
  • своя соляная пещера
  • закрытая прогулочная площадка
  • видеонаблюдение
  • ежедневный фотоотчет
  • дружелюбная атмосфера
  • опытные и заботливые педагоги с профильным образованием.

С апреля по август в «Бинни» действуют спецпредложения для новых родителей:

  • для малышей до 2-х лет почасовое посещение (25 часов в месяц за 10 500 рублей)
  • для детей с 3 до 7 лет предусмотрено «гостевое» посещение (8 дней в месяц за 19 500 рублей без оплаты вступительного взноса).

Успейте занять последние места на выгодных условиях!

Детский сад «Бинни» ждет родителей на экскурсию, на которой можно задать интересующие вопросы.

P.s. С июня по август на базе детского сада будет работать летний городской клуб для детей 5-10 лет. Количество мест ограничено!

Подробности по телефону: 8-925-051-22-21

Метки:
дети, детский сад, образование и обучение
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