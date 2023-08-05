Для детей 3-5 лет школа предлагает специальную программу, которая ориентирована на укрепление мышц, постановку корпуса, развитие музыкальности и артистизма. Благодаря занятиям классической хореографии, у ребенка формируется правильная осанка, чувство ритма и хорошего эстетического вкуса. Уроки проходят в игровой форме и включают в себя занятия по гимнастике, ритмике и музыкальному движению.

За время обучения в подготовительном классе ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.