Государственная хореографическая школа «Фуэте» приглашает детей от 3,5 лет на занятия классической хореографии. Программа «Летней школы» будет проходить с 15 по 31 августа. Это трехнедельный интенсив для подготовки к началу учебного года. Есть возможность посетить пробный бесплатный урок.
Для детей 3-5 лет школа предлагает специальную программу, которая ориентирована на укрепление мышц, постановку корпуса, развитие музыкальности и артистизма. Благодаря занятиям классической хореографии, у ребенка формируется правильная осанка, чувство ритма и хорошего эстетического вкуса. Уроки проходят в игровой форме и включают в себя занятия по гимнастике, ритмике и музыкальному движению.
За время обучения в подготовительном классе ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.
Группа 3-5 лет:
- занятия 2 раза в неделю (вторник и четверг)
- с 17:40 до 18:40
Группа 6-7 лет («0», 1 класс):
- занятия 3 раза в неделю
- по вторникам и четвергам с 18:00 до 19:15
- по средам — с 17:50 до 19:05
Классы основного отделения:
- занятия 3 раза в неделю (расписание узнавайте у администрации школы)
Приходите на пробный бесплатный урок с 15 августа.
Запись и более подробная информация по телефону 8-495-944-66-22 или на сайте.
Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.
Школа предлагает для детей от 7 лет предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
- Классический танец
- Народно-сценический танец
- Модерн-танец
- История искусств
- Теория музыки
Факультативное отделение включает занятия по изобразительному искусству, фортепиано и вокал.