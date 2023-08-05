Хореографическая школа «Фуэте» приглашает в августе детей от 3,5 лет — на подготовительный интенсив перед началом учебного года 05.08.2023 Реклама

Государственная хореографическая школа «Фуэте» приглашает детей от 3,5 лет на занятия классической хореографии. Программа «Летней школы» будет проходить с 15 по 31 августа. Это трехнедельный интенсив для подготовки к началу учебного года. Есть возможность посетить пробный бесплатный урок.

Для детей 3-5 лет школа предлагает специальную программу, которая ориентирована на укрепление мышц, постановку корпуса, развитие музыкальности и артистизма. Благодаря занятиям классической хореографии, у ребенка формируется правильная осанка, чувство ритма и хорошего эстетического вкуса. Уроки проходят в игровой форме и включают в себя занятия по гимнастике, ритмике и музыкальному движению.

За время обучения в подготовительном классе ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.

График занятий

Группа 3-5 лет:

  • занятия 2 раза в неделю (вторник и четверг)
  • с 17:40 до 18:40

Группа 6-7 лет («0», 1 класс):

  • занятия 3 раза в неделю
  • по вторникам и четвергам с 18:00 до 19:15
  • по средам — с 17:50 до 19:05

Классы основного отделения:

  • занятия 3 раза в неделю (расписание узнавайте у администрации школы)

Приходите на пробный бесплатный урок с 15 августа.

Запись и более подробная информация по телефону 8-495-944-66-22 или на сайте.

О школе

Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.

Школа предлагает для детей от 7 лет предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Программа:

  • Классический танец
  • Народно-сценический танец
  • Модерн-танец
  • История искусств
  • Теория музыки

Факультативное отделение включает занятия по изобразительному искусству, фортепиано и вокал.

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Метки:
дети, дополнительное образование, танцы, балет, Фуэте
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