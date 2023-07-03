Лепешинская — ангел-хранитель школы

Выжить в тяжелой обстановке 90-х годов, поднять школу и в конечном итоге сделать ее государственной помогла знаменитая балерина, народная артистка СССР, педагог-балетмейстер Ольга Лепешинская. Уже тогда она была в почтенном возрасте (прима — 1916 года рождения, а карьеру балерины завершила в 1963-м), но обладала удивительной энергией, ясностью ума и добротой. Ольга Васильевна заинтересовалась школой сразу. И не только потому, что она хореографическая (само по себе это не уникально), а потому что у школы была миссия.

В основе ее работы — целостное физическое и эстетическое воспитание детей через музыку и танец. С самого начала в «Фуэте» бесплатно учились сироты, дети-инвалиды, дети с хроническими болезнями и даже легкой степенью ДЦП. Для них была разработана специальная программа, оздоровительная гимнастика. Основана она на методике «Гептахор», берущей свои истоки еще в начале XX века. Это музыкальная пластика, движение и пение под музыку, система приемов и методов, одновременно развивающая пластичность, выразительность движения и чуткость музыкального восприятия. Ребенок проживает музыку своими движениями и в итоге естественно и глубоко входит в мир танца, чувствует себя частью стройной музыкальной формы, общается с другими детьми через музыкальные впечатления. Эта методика успешно практикуется в школе «Фуэте» и сейчас.

Легенда русского балета, к слову, занималась такой пластической гимнастикой до глубокой старости. В Великую Отечественную войну она много выступала в составе концертных бригад, танцевала на песке, в лесу, на перронах, земле, «увязая ногами в мазуте», как писала в своих воспоминаниях. И спасалась от травм и болезней именно гимнастикой.

«В самом начале существования нашей школы к нам пришли работать замечательные педагоги-балетмейстеры, — рассказывает Горовая. — Леонид Лебедев — художественный руководитель театра „Лебедев-модерн-балет“, Олег Соколов — артист балета, педагог-репетитор, Нина Кочарян — педагог классического танца. Они и познакомили нас с Ольгой Васильевной. Это произошло в Центральном Доме работников искусств. Помню, я увидела Лепешинскую, которая двигалась быстрой стремительной походкой, „взлетала“ по чугунной лестнице. Ей было тогда около восьмидесяти лет. Я пригласила её посетить нашу школу, которая тогда только создавалась».



Она увидела энтузиастов, которые делают что-то неординарное. Школу, где дети учатся не только академическим основам, но и работают с живой хореографией, современными интересными балетмейстерами — например, солистом первого состава ансамбля Игоря Моисеева Вячеславом Ларионовым, лауреатом международных конкурсов, балетмейстером Юрием Пузаковым и другими. Всё, что происходило в школе, показалось знаменитой балерине искренним и но-настоящему живым.

Лепешинская всегда считала себя патронессой школы; она была куратором, помощником и сделала для «Фуэте» очень много. В частности, помогла обрести государственный статус.