«Фуэте»: зеленоградской школе-легенде исполнилось тридцать лет 03.07.2023 Партнерский материал

Танцевальное искусство — это не только красота, гибкость, координация, правильная осанка, но и большое эстетическое удовольствие, дисциплина и гармония, как физическая, так и интеллектуальная. Это искусство держится на классической хореографии с её самыми изящными и гармоничными движениями.

Вот уже тридцать лет зеленоградская хореографическая школа «Фуэте» учит детей не просто хореографии, а занимается целостными физическим и эстетическим воспитанием через танец и музыку. А началось всё со скромной студии и знакомстве с великой балериной Ольгой Лепешинской. Вспоминаем этапы жизни «Фуэте» и рассказываем о её настоящем.

В начале 1990-х в здании школы 1806 (УВК «Родник») на Берёзовой аллее появилась хореографическая студия. Эту школу задумала и создала Екатерина Горовая, выпускница двух вузов — МИЭТа и МАХУ (хореографического училища), математик и педагог классического танца одновременно. Ныне — заместитель директора по учебной части и педагог-хореограф.

Екатерина Владимировна из артистической семьи и танцевать мечтала с раннего детства. «Помню, как увидела на сцене Майю Плисецкую, так сразу и пропала…», вспоминает Горовая. Но были проблемы со здоровьем, и родители решили, что нужно получить какую-то техническую специальность. После окончания МИЭТа проработала несколько лет по специальности, но призвание победило — решила учиться классической хореографии. «Миэтовское образование не пропало даром и очень помогает в работе», говорит Екатерина Владимировна.

Лепешинская — ангел-хранитель школы

Выжить в тяжелой обстановке 90-х годов, поднять школу и в конечном итоге сделать ее государственной помогла знаменитая балерина, народная артистка СССР, педагог-балетмейстер Ольга Лепешинская. Уже тогда она была в почтенном возрасте (прима — 1916 года рождения, а карьеру балерины завершила в 1963-м), но обладала удивительной энергией, ясностью ума и добротой. Ольга Васильевна заинтересовалась школой сразу. И не только потому, что она хореографическая (само по себе это не уникально), а потому что у школы была миссия.

В основе ее работы — целостное физическое и эстетическое воспитание детей через музыку и танец. С самого начала в «Фуэте» бесплатно учились сироты, дети-инвалиды, дети с хроническими болезнями и даже легкой степенью ДЦП. Для них была разработана специальная программа, оздоровительная гимнастика. Основана она на методике «Гептахор», берущей свои истоки еще в начале XX века. Это музыкальная пластика, движение и пение под музыку, система приемов и методов, одновременно развивающая пластичность, выразительность движения и чуткость музыкального восприятия. Ребенок проживает музыку своими движениями и в итоге естественно и глубоко входит в мир танца, чувствует себя частью стройной музыкальной формы, общается с другими детьми через музыкальные впечатления. Эта методика успешно практикуется в школе «Фуэте» и сейчас.

Легенда русского балета, к слову, занималась такой пластической гимнастикой до глубокой старости. В Великую Отечественную войну она много выступала в составе концертных бригад, танцевала на песке, в лесу, на перронах, земле, «увязая ногами в мазуте», как писала в своих воспоминаниях. И спасалась от травм и болезней именно гимнастикой.

«В самом начале существования нашей школы к нам пришли работать замечательные педагоги-балетмейстеры, — рассказывает Горовая. — Леонид Лебедев — художественный руководитель театра „Лебедев-модерн-балет“, Олег Соколов — артист балета, педагог-репетитор, Нина Кочарян — педагог классического танца. Они и познакомили нас с Ольгой Васильевной. Это произошло в Центральном Доме работников искусств. Помню, я увидела Лепешинскую, которая двигалась быстрой стремительной походкой, „взлетала“ по чугунной лестнице. Ей было тогда около восьмидесяти лет. Я пригласила её посетить нашу школу, которая тогда только создавалась».

Она увидела энтузиастов, которые делают что-то неординарное. Школу, где дети учатся не только академическим основам, но и работают с живой хореографией, современными интересными балетмейстерами — например, солистом первого состава ансамбля Игоря Моисеева Вячеславом Ларионовым, лауреатом международных конкурсов, балетмейстером Юрием Пузаковым и другими. Всё, что происходило в школе, показалось знаменитой балерине искренним и но-настоящему живым.

Лепешинская всегда считала себя патронессой школы; она была куратором, помощником и сделала для «Фуэте» очень много. В частности, помогла обрести государственный статус.

«Фуэте» сейчас

Школа занимает первый этаж корпуса 127 — это более тысячи квадратных метров. Здесь устроены четыре профессионально оборудованных балетных класса, библиотека, лекционно-музыкальный класс, гримерки, раздевалки, душевые. В холле стоят столики, удобные кресла. При входе — пандус с поручнями.

Сама же хореографическая школа «Фуэте» сегодня — одновременно академичная и современная, с множеством интересных инноваций. Академичная, потому что в её основе классическая хореография. В программе обучения — классический, народно-сценический танец, партерная гимнастика, модерн-танец, история искусств. Есть факультативы: фортепиано, хор, силовая гимнастика, изобразительное искусство, пластика по методике «Гептахор». Здесь обучаются более трехсот детей. Приводить ребенка можно с трех лет на подготовительное отделение. Малыши занимаются по программе раннего эстетического развития, включающую в себя, в том числе, гимнастику и ритмику.

В репертуар школы входят номера классической хореографии, народно-сценического танца и современные постановки в жанре классического модерна. Уже с подготовительного отделения дети регулярно выступают на концертах, участвуют во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. К третьему-четвертому классу ученики уже набираются опыта, становятся собранными, организованными, самостоятельными. А что касается упомянутых инноваций — танец, как и всё остальное, меняется вместе с жизнью. Азы классической хореографии неизменны (это как математика или азбука), но современные формы танца оставляют большой простор для творчества. Молодые педагоги привносят в репертуар свое видение танца, новые прогрессивные композиции в духе времени.

Как школа стала государственной и обрела свой дом

В августе 1998 года в стране произошел экономический кризис. «Фуэте» пришлось туго, денег не хватало и на зарплату педагогам. Выход из этой ситуации был один — стать бюджетной школой. Но поменять статус было очень сложно. Помогли связи Лепешинской на самом высоком уровне. Помогали и другие люди, в их числе профессор ГИТИСа (РАТИ) Сергей Филатов, прежний директор школы «Фуэте» Галина Александрова, префект Зеленограда Анатолий Смирнов. Процесс перехода в бюджетный статус был долгим и сложным.

Государственной школа стала в 2005 году. Но оставалась в прежних стесненных условиях. На Березовой аллее школа проработала 15 лет, потом там начался капитальный ремонт, пришлось временно переехать в школу 1050. Школе было обещано новое просторное помещение в строящемся доме на Центральном проспекте — ныне корпусе 127. Но стройка и формальности — передача помещения в оперативное управление школе — затянулись до 2010 года.

Что важнее — природные данные или желание танцевать?

Хореография, как и вокал, требуют природных данных, и многие думают, что это и есть единственный критерий при отборе детей в школу. Конечно, такие понятия как выворотность, шаг, общая музыкальность никто не отменял. Но главное не это, а желание ребенка танцевать, говорят педагоги школы. «Балетная структура важна, но не определяюща». Бывает, девочка исключительно балетного телосложения, есть все данные для танца, но — не хочет, ей скучно. Или теряет интерес, или просто родители привели, потому что школа рядом с домом. Смысла в учебе в этом случае нет, лучше заняться чем-то другим. «А случается, что сначала дело идет туго, а в процессе вдруг у ребенка зажигаются глаза, он начинает танцевать, работать, — говорит Екатерина Горовая.

«Фуэте» — это большая семья. Окончившие школу ученики приводят учиться своих детей, приходят работать сами. Например, сейчас в школе работают её выпускники Анна Губанова и Екатерина Порошина (Борисенко). Некоторые выпускники «Фуэте» работают в Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева, Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, руководят танцевальными студиями, ставят спектакли, работают в зарубежных театральных и танцевальных коллективах. Выпускники с удовольствием принимают участие в концертах школы. Традиционно «Фуэте» дает несколько концертов в год, два из них — отчетный в конце мая и посвященный Ольге Лепешинской в конце октября — проходят в Культурном центре «Зеленоград».

Профессиональные успехи учеников всегда приятны их учителям. Но продолжение хореографического образование и карьера — не самоцель. Кроме собственно учебы, в школе идет насыщенная культурная жизнь: экскурсии в московские музеи, посещение концертов и спектаклей. Тот культурный пласт, прикосновение к мировому искусству, русской культуре, которые закладываются в школе, никуда не денутся и останутся в душе навсегда. Душе человеческой хочется выразиться через музыку. «Танцуйте музыку — говорила Лепешинская. — Это поднимает над суетой, обыденностью, страхами». Это воспитание тела, чувств и интеллекта одновременно.

В школе «Фуэте» открыт дополнительный набор детей от 6,5 лет в первые предпрофессиональные классы по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Хореографической творчество» на 2022-2023 учебный год. Также продолжается набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы по направлению — основы классической хореографии.

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Метки:
балет, хореография и школы танцев, Фуэте
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