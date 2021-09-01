Строительство собственного дома — важный этап в жизни, к нему нужно подходить осознано и со всей серьезностью. С чего начать, как выбрать правильного подрядчика и не прогадать? Доверяйте строительство или ремонт своего дома профессионалам — у строительной компании «Дачазел» 20-летний опыт в строительстве.