Строительство собственного дома — важный этап в жизни, к нему нужно подходить осознано и со всей серьезностью. С чего начать, как выбрать правильного подрядчика и не прогадать? Доверяйте строительство или ремонт своего дома профессионалам — у строительной компании «Дачазел» 20-летний опыт в строительстве.
- Офис продаж в Зеленограде — можно получить консультацию, получить помощь в выборе технологии строительства и отдельных отделочных материалов
- Наличие выставочной площадки с домами — можно реально оценить объемы дома и качество выполненных работ КП «Алексеевские дачи» (по предварительной записи)
- Посещение строящихся объектов — можно посмотреть на процесс строительства изнутри
- Индивидуальный подход — консультации и помощь по любым вопросам в процессе строительства и гарантийного срока
- Технический надзор за ходом строительства
- Выполнение работ только опытными мастерами
Все это вместе делает постройку дома вместе с компанией «Дачазел» удобным и контролируемым, быстрым и качественным.
«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграме @dachazel и фейсбуке stroymdoma. Подписывайтесь на аккаунт «ДачаЗел» в инстагарме — смотрите отчеты, полезные фото и видео. Также смотрите канал «ДачаЗел» на ютьюбе и в тиктоке.
График работы нового офиса в корпусе 2024: вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной. Телефоны: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11. Сайт: dachazel.ru