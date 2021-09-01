Хотите свой дом, но не знаете с чего начать — обратитесь к профессионалам из компании «ДачаЗел» 01.09.2021 реклама

Строительство собственного дома — важный этап в жизни, к нему нужно подходить осознано и со всей серьезностью. С чего начать, как выбрать правильного подрядчика и не прогадать? Доверяйте строительство или ремонт своего дома профессионалам — у строительной компании «Дачазел» 20-летний опыт в строительстве.

Почему с «Дачазел» выгодно и удобно — преимущества компании

  • Офис продаж в Зеленограде — можно получить консультацию, получить помощь в выборе технологии строительства и отдельных отделочных материалов
  • Наличие выставочной площадки с домами — можно реально оценить объемы дома и качество выполненных работ КП «Алексеевские дачи» (по предварительной записи)
  • Посещение строящихся объектов — можно посмотреть на процесс строительства изнутри
  • Индивидуальный подход — консультации и помощь по любым вопросам в процессе строительства и гарантийного срока
  • Технический надзор за ходом строительства
  • Выполнение работ только опытными мастерами

Все это вместе делает постройку дома вместе с компанией «Дачазел» удобным и контролируемым, быстрым и качественным.

«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграме @dachazel и фейсбуке stroymdoma. Подписывайтесь на аккаунт «ДачаЗел» в инстагарме — смотрите отчеты, полезные фото и видео. Также смотрите канал «ДачаЗел» на ютьюбе и в тиктоке.

График работы нового офиса в корпусе 2024: вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной. Телефоны: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11. Сайт: dachazel.ru

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Метки:
строительство, загородная недвижимость, ДачаЗел
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