В 2022 году группе компаний «Никор» исполняется 30 лет. Мало кто знает, но их история началась именно с салона красоты «Никор» в далеком 1992 году. Это важное событие коллектив с удовольствием разделит со своими дорогими клиентами и гостями! 1 июня с 11:00 до 18:00 вас ждут по адресу: г. Зеленоград, Панфиловский пр-кт, корп. 1204, Салон красоты «Никор».