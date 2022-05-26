В 2022 году группе компаний «Никор» исполняется 30 лет. Мало кто знает, но их история началась именно с салона красоты «Никор» в далеком 1992 году. Это важное событие коллектив с удовольствием разделит со своими дорогими клиентами и гостями! 1 июня с 11:00 до 18:00 вас ждут по адресу: г. Зеленоград, Панфиловский пр-кт, корп. 1204, Салон красоты «Никор».
В праздничной программе для Вас
- фуршет, подарки, профессиональный фотограф и праздничная атмосфера
- НОВИНКА в Никоре — презентация французского бренда Esthederm (косметология)
- консультация специалистов ведущих брендов нашего салона: Esthederm, Academie, Sebastian, Gehwol
- скидки до 50% на салонные уходовые процедуры по предварительной записи
- скидки до 15% на средства beauty-бутика.
Приходите на День рождения «Никора», вас ждут с нетерпением!
Дополнительная информация по телефонам:
8-499-731-59-68
8-499-731-16-85
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