Termoland в ТЦ «Зеленопарк» — это место, где вы сможете отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения.
Здесь каждый из вас найдет занятие по душе:
- расслабляйтесь и забывайте о повседневных заботах в одном из трех бассейнов, включая уличный с подогревом
- поддерживайте физическую форму с помощью массажей и СПА-процедур
- радуйте себя и близких, погружаясь в атмосферу релакса в уникальных банях и хаммамах
- наслаждайтесь вкусной едой.
Открытие уже СКОРО.
Адрес: Зеленоград, Ленинградское ш., 18 км, с20 ТЦ «Зеленопарк», вход С.
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