Хотите провести лето с пользой? Мастерская «Гранат» в корпусе 418 открыта ежедневно с 12 до 19 часов. Приходите без записи — творите, когда удобно!
Этим летом у вас есть возможность окунуться в мир гончарного искусства в мастерской «Гранат», которая работает в рамках общих занятий ежедневно с 12 до 19 часов без выходных. Это идеальное место для взрослых и детей, где можно почувствовать глину, научиться работать на гончарном круге и создать уникальные изделия, которые будут хранить тепло ваших рук. Ручная лепка из глины — древнее искусство, которое не требует специальных навыков, но позволяет раскрыть творческий потенциал. Можно сделать посуду с инициалами, керамические сувениры, панно, предметы декора и интерьера, садовые скульптуры, уникальные украшения… Опытные мастера помогут вам воплотить самые смелые идеи. Все инструменты и материалы для творчества, а также последующий обжиг включены в стоимость занятий.
Общие занятия:
- дети — 500 Р/час
- взрослые — 600 Р/час
Индивидуальное занятие:
- 2 500 Р/1,5 часа
Мастер-класс/праздник:
- от 5 человек — по 1 500 Р/час
- от 10 человек — по 1 000 Р/час
Если вы хотите сделать подарок своим близким, у «Граната» также есть подарочные сертификаты. Можно выбрать любой формат занятий и количество часов.
Адрес: Зеленоград, корпус 418, 1 этаж, центр развития «Алые Паруса», «Город Мастеров» (вход со стороны двора).
Уточнить все детали можно по телефону у мастера Миланы: 8-903-136-93-30.
Подписывайтесь на официальный телеграм-канал мастерской.
Почувствуйте свободу творчества, которую дарит глина, получите удовольствие от процесса и создайте изделия, которые будут радовать!
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена