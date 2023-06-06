Этим летом у вас есть возможность окунуться в мир гончарного искусства в мастерской «Гранат», которая работает в рамках общих занятий ежедневно с 12 до 19 часов без выходных. Это идеальное место для взрослых и детей, где можно почувствовать глину, научиться работать на гончарном круге и создать уникальные изделия, которые будут хранить тепло ваших рук. Ручная лепка из глины — древнее искусство, которое не требует специальных навыков, но позволяет раскрыть творческий потенциал. Можно сделать посуду с инициалами, керамические сувениры, панно, предметы декора и интерьера, садовые скульптуры, уникальные украшения… Опытные мастера помогут вам воплотить самые смелые идеи. Все инструменты и материалы для творчества, а также последующий обжиг включены в стоимость занятий.