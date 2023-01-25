Если вы хотите сделать подарок своим близким, у «Граната» также есть подарочные сертификаты. Можно выбрать формат занятий (индивидуальные или в группе) на любое количество часов.

Стоимость занятий:

дети — 500 рублей/час;

взрослые — 600 рублей/час;

индивидуальное занятие — 1500 рублей/1,5 часа;

праздник/мастер-класс (от 5 человек) — 1000 рублей/час с человека;

выездной мастер-класс — 1500 рублей/час с человека.

Занятия проводят Милана Морозова, Мария Слива и Евгений Морозов (художник, скульптор, член Творческого союза художников России).

Расписание: пн-вскр — с 12:00 до 19:00.

Адрес: Зеленоград, корпус 418, 1 этаж, центр развития Алые Паруса, Город Мастеров (вход со стороны двора).

«Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи», — говорил Паустовский. Не дайте угаснуть порывам!

Записаться на индивидуальное занятие и уточнить все детали можно по телефону: 8-903-136-93-30 (Милана).

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