«Газпромнефть — Битумные материалы» и МАДИ развивают научное сотрудничество 30.06.2022 ZELENOGRAD.RU

«Газпромнефть — Битумные материалы» и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) подписали соглашение о профессиональной подготовке специалистов дорожно-строительной отрасли. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов и и.о. ректора МАДИ Дмитрий Ефименко.

В рамках соглашения предусмотрена разработка образовательных программ для студентов. Также эксперты «Газпромнефть-БМ» планируют обмениваться опытом с учащимися МАДИ, проводить совместные научные исследования в области развития технологий дорожного строительства. Кроме того, соглашение предполагает проведение мероприятий для студентов.

Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы»:

«Дорожная отрасль динамично движется вперед, поэтому важно готовить специалистов, которые бы видели ее развитие на перспективу, а для этого им нужен опыт. „Газпромнефть-БМ“, как технологический лидер на российском битумном рынке, готова помочь студентам в профессиональном становлении. Сотрудничество с МАДИ позволит будущим специалистам взаимодействовать с экспертами предприятия, перенимать их опыт и навыки. Помимо этого, мы сможем объединить наш научный потенциал и направить его на поиск и разработку новых решений в области дорожного строительства».

Дмитрий Ефименко, и.о. ректора МАДИ:

«Сегодня партнёрские отношения университетов и бизнеса приобретают ключевое значение в подготовке специалистов профессий, необходимых рынку труда, проведении научных исследований и внедрении инноваций. Поэтому сотрудничество с потенциальным работодателем является одним из основных условий в профессиональном развитии студентов. Наше партнерство с компанией „Газпромнефть — Битумные материалы“ поможет будущим специалистам познакомиться на практике с особенностями работы и еще в стенах учебного заведения сделать осознанный выбор сферы применения своего таланта и полученных знаний».


Справка

МАДИ — крупнейший автомобильно-дорожный вуз России, ведущий научно-образовательный и методический центр по подготовке специалистов и научных кадров в области строительства автомобильных дорог, мостов и аэродромов. Его выпускники также востребованы в сфере эксплуатации и сервиса транспортной техники, управления и логистики на транспорте, разработки автоматизированных систем управления и организации дорожного движения.

Метки:
ремонт и строительство дорог, наука и промышленность, орлов дмитрий
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