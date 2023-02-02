Еще одно направление сотрудничества — организация производственной и преддипломной практик в «Газпромнефть — Битумные материалы». В 2022 году студенты Губкинского университета уже стажировались в блоке научно-технического развития предприятия и Научно-исследовательском центре.



В НИЦ разрабатывают новые рецептуры, совершенствуют технологии выпуска вяжущих и инновационных битумопроизводных материалов. Стыковочные ленты, защитно-восстанавливающие составы, герметики и мастики «Брит» успешно применяются при строительстве и ремонте автомагистралей, мостов и сооружений, взлетно-посадочных полос. На сегодняшний день линейка «Брит» составляет порядка 300 наименований материалов, многие из которых не имеют аналогов.



Справка:



Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным вузом в системе нефтегазового образования России.



«Газпромнефть — Битумные материалы» сотрудничает с университетом в рамках «Лиги вузов» «Газпром нефти» — комплексной системы, ориентированной на развитие партнерств и кросс-функционального сотрудничества с высшими учебными заведениями.

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