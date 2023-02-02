«Газпромнефть — Битумные материалы» и Губкинский университет расширят программу популяризации инженерных специальностей 02.02.2023 Реклама*

«Газпромнефть — Битумные материалы» и Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина подписали соглашение о сотрудничестве по организации совместной научно-исследовательской деятельности. Партнеры объединят ресурсы и компетенции для научных и опытно-конструкторских разработок, создания новых учебных курсов и соответствующих методических материалов, проведения факультативных занятий.

Еще одно направление сотрудничества — организация производственной и преддипломной практик в «Газпромнефть — Битумные материалы». В 2022 году студенты Губкинского университета уже стажировались в блоке научно-технического развития предприятия и Научно-исследовательском центре.

В НИЦ разрабатывают новые рецептуры, совершенствуют технологии выпуска вяжущих и инновационных битумопроизводных материалов. Стыковочные ленты, защитно-восстанавливающие составы, герметики и мастики «Брит» успешно применяются при строительстве и ремонте автомагистралей, мостов и сооружений, взлетно-посадочных полос. На сегодняшний день линейка «Брит» составляет порядка 300 наименований материалов, многие из которых не имеют аналогов.

Справка:

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным вузом в системе нефтегазового образования России.

«Газпромнефть — Битумные материалы» сотрудничает с университетом в рамках «Лиги вузов» «Газпром нефти» — комплексной системы, ориентированной на развитие партнерств и кросс-функционального сотрудничества с высшими учебными заведениями.

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Метки:
наука и промышленность, профессиональное образование
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