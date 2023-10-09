- Современная клиника
- Современное оборудование
- Комплексный подход
Адрес: Зеленоград корпус 1515
Телефон для записи: 8-916-009-62-22
Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Видеодомофон с управлением через приложение «Электронный дом» предлагают поставить жителям Зеленограда Новости
Спектакль «Динозавр по имени Игу» от театра кукол «ПРИВЕТ!» — 15 октября в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Несколько «лежачих полицейских» решили смонтировать в зеленоградских дворах по обращениям жителей. Но часть просьб отклонили Новости
«У нас ребенок поймет, ради чего учится». За счет чего курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Profteens гарантируют результат Реклама
Как убрать автохлам с городских парковок и почему правила борьбы с ним не работают в Зеленограде Истории
Вакансии салона «Персона-Зеленопарк» — требуются парикмахер-стилист и мастер ногтевого сервиса Реклама
Разобрались, какой из двух московских музеев транспорта огородил площадку в Зеленограде для своей техники Новости
У светофоров убрали «зеленую мигающую» фазу, чтобы водители не пытались проскочить на неё. Сами водители жалуются, что теперь приходится резко тормозить Новости
Набор детей 2015-2016 г/р для занятий баскетболом — в новый спортивный баскетбольный клуб на Озёрной аллее Реклама
Вторая «Пятерочка» в одном доме открылась в Зеленограде. Между входами в старый и новый магазин всего сорок метров Новости
Новые возможности избавиться от старых вещей появились в Зеленограде — через постаматы в «Пятёрочках» и «Перекрестках» и в обувном магазине Ralf Ringer Новости
Компания «Резонит» приглашает сотрудников на предприятия в Зеленограде (Алабушево) и п. Зубово (г.о. Клин) Реклама
Птенца черного лебедя, запутавшегося языком в рыболовной леске, спасли на пруду Быково болото Новости