Физиолечение — в семейной клинике «Эстеди» 17.09.2021 Реклама

Несомненное преимущество физиолечения перед другими методами лечения — его высокая эффективность вкупе с безопасностью.

Физиолечение активизирует важнейшие биохимические процессы в организме, укрепляет иммунитет и тем самым сокращает сроки лечения, ускоряет заживление ран и воспалений.

Современные высокотехнологичные аппараты для физиотерапии дают врачу возможность дозированного и локального воздействия на отдельные органы тела, как наружного, так и проникающего глубоко внутрь организма.

Физиотерапевтическое отделение семейной клиники «Эстеди» предлагает широкий спектр процедур.

К услугам пациентов:

ДМВ (микроволны) лечебная методика, основанная на применении электромагнитных волн дециметрового диапазона. Микротоки глубоко проникают в ткани и органы, влияя на протекающие в них физиологические процессы. Показано при таких заболеваниях как: артрозы, артриты, пяточные шпоры, воспаление лицевого нерва, зубная боль после вскрытия, бронхиальная астма(вне стадии обострения), хрипы, острая пневмония.

ДДТ-токи и СМТ-токи оказывает выраженное обезболивающее действие, расслабляющее и гипотензивное действие. Показано при таких заболеваниях как: болевой синдром остеохондроз, люмбалгия, ищиас — на область позвоночника.

Эл. воздействие, гальванизация — процедура лечения постоянным током малого напряжения с лекарством и без с целью улучшения кровообращения и трофики тканей, уменьшения явлений воспаления; лечебное воздействие постоянным током с целью улучшения кровообращения. Показано при таких заболеваниях как: любые воспаления, заболевания вне обострения, хронические заболевания, вялотекущие пневмонии, бронхиты, артрозы и артриты (коленного сустава, т/б сустава кисти), остеохонроз.

Д'Арсонваль — искровой разряд. В основе метода дарсонвализации лежит воздействие на организм переменным высокочастотным импульсным током высокого напряжения и малой силы. Показано при таких заболеваниях как: выпадение волос, псориаз, незаживающие раны, язвы кожи, аллергический дерматит, варикозное расширение вен, фурункулез, герпес.

ТНЧ — приятное тепло. Разновидность электролечения, при которой применяются токи высокого напряжения и надзвуковой частоты.

Показано при таких заболеваниях как: детям при ринитах, отитах (вне воспаления), аллергические дерматиты, невриты, воспалительные заболевания кожи, послеоперационные спайки

Магнитотерапия. В ее основе лежит воздействие на проблемную область человеческого организма низкочастотных магнитный полей, имеющих постоянное или переменное действие. Показано при очень широком спектре заболеваний: заболевания верхних дыхательных путей, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно сосудистой системы, невралгические заболевания, состояния после травм, ушибы, гематомы.

Ультразвук, фонофорез — сочетанное действие лекарственного вещества и постоянного тока или ультразвука. Показано при таких заболеваниях как: заболевания опорно-двигательного аппарата, рубцовые изменения кожи и п/к клетчатки, восстановления нервной чувствительности лицевого, тройничного нервов.

КУФО (БОП). Коротковолновое УФ-излучение имеет более высокую энергию. КУФ — «специалист» по уничтожению болезнетворных микробов. Короткие ультрафиолетовые волны расправляются с бактериями, «отключая» их ДНК или вызывая мутации, которые приводят к смерти микроба. Одновременно активируются защитные механизмы в зоне облучения. Показано при таких заболеваниях как: вирусные заболевания, большинство заболеваний оториноларингологии (отит, ринит, ангина)

УВЧ-терапия (ультравысокочастотная терапия)является физиотерапевтическим методом лечения, при котором используют электромагнитные поля ультравысокой частоты. УВЧ-терапия — это, своего рода, лечение теплом, которое с помощью специального оборудования проникает в ткани и органы человека. Показано при таких заболеваниях как: травмы, пневмонии в острой фазе без температуры, бронхиты, отиты, риниты.

ВЛОК. Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) — это метод очищения крови с помощью воздействия световой энергии на кровь непосредственно в сосудистом русле. Уникальный и высокоэффективный способ воздействия на организм, обеспечивающий активизацию всех систем организма и коррекцию имеющихся нарушений.

Показано при таких заболеваниях как: воспаления разного характера в хронической форме, заболевания сердца и сосудов, болезни дыхательной системы, патологии органов пищеварения,заболевания суставов, дисфункции, патологии инфекции мочевыводящей и половой сферы, кожные болезни различной этиологии.

Водолечебная ванна.

Подводный душ-массаж — это медицинская процедура гидромассажа.

Подводная вакуумная терапия. Суть метода в специальной запатентованной насадке, которая создает вакуум под водой. В результате приятной процедуры тело подвергается легкой декомпрессии и механическому воздействию (растягиванию, закручиванию и вибрации).

Является действенным способом восстановительного лечения и профилактики различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой системы, стимуляции обменных процессов, лечения и профилактики ожирения, коррекции и формирования силуэта. Процедура незаменима в программах детоксикации и релаксации.

Cемейная клиника «Эстеди»

Адрес: Зеленоград, корпус 1515
Время работы: с 8 до 20
Запись по телефонам: 8-916-009-62-22, 8-499-116-70-71, 8-495-101-18-23, 8-495-131-51-50
Сайт: estedi.ru
Вконтакте: vk.com/estedi
Фейсбук: facebook.com/KlinikaEstedi
Инстаграм: @klinika_estedi_zelenograd

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Метки:
физиотерапия, Эстеди
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