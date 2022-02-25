Фирменный магазин «Ближние Горки» приглашает на работу продавцов-кассиров — рабочий поселок Менделеево, от 55 тысяч в месяц 25.02.2022 ZELENOGRAD.RU

«Ближние Горки» — это не только сеть фирменных магазинов, которая создана для тех, кто ценит свое время и хочет питаться только самыми качественными продуктами, а любимый многими бренд, закрепивший за собой статус эталона качественной мясной и колбасной продукции. Сейчас сеть насчитывает более 20-ти Фермерских Лавок, расположенных в Москве и Моcковской области.

В декабре 2021 года сеть открыла фирменный магазин по адресу: рабочий поселок Менделеево, улица Пионерская 4А. На работу приглашаются продавцы-кассиры.

Работодатель предлагает:

  • Достойную и справедливую заработную плату от 55000 рублей.
  • Удобный сменный график 5/5 или 3/3, возможны подработки.
  • Официальное оформление по ТК РФ: полный социальный пакет, оплата отпусков и больничных листов, полностью белая заработная плата.
  • Прозрачную систему начисления и своевременную выплату заработной платы.
  • Есть акция «приведи друга» за дополнительное вознаграждение!
  • «Ближние Горки» ценят стремление своих сотрудников к профессиональному росту и поэтому у них есть дополнительные мотивационные программы «Лучший сотрудник» и «Лучший магазин», которые помогают в полной мере развивать свои таланты и раскрывать потенциал профессиональных навыков!
  • Работу в динамично развивающейся компании!

Чем предстоит заниматься:

  • Консультировать покупателей по ассортименту продукции собственного производства: «Искренне Ваш», «Дмитрогорский продукт» и «Ближние Горки».
  • Делать выкладку и ротацию товара.
  • Работать по стандартам компании.

От соискателей ожидают:

  • Желание работать и зарабатывать.
  • Ответственность.
  • Коммуникабельность.

Куда обращаться

  • телефоны:
    8-926-961-54-01 (Светлана Александровна)
    8-966-376-01-31 (отдел подбора персонала)
    8-800-700-49-22 (горячая линия)
  • резюме на почту: hr-fr@apkholding.ru
  • инстаграм: @gorkiferma
  • сайт: gorki-ferma.ru

Метки:
работа, продавец
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