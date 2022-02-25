«Ближние Горки» — это не только сеть фирменных магазинов, которая создана для тех, кто ценит свое время и хочет питаться только самыми качественными продуктами, а любимый многими бренд, закрепивший за собой статус эталона качественной мясной и колбасной продукции. Сейчас сеть насчитывает более 20-ти Фермерских Лавок, расположенных в Москве и Моcковской области.
В декабре 2021 года сеть открыла фирменный магазин по адресу: рабочий поселок Менделеево, улица Пионерская 4А. На работу приглашаются продавцы-кассиры.
Работодатель предлагает:
- Достойную и справедливую заработную плату от 55000 рублей.
- Удобный сменный график 5/5 или 3/3, возможны подработки.
- Официальное оформление по ТК РФ: полный социальный пакет, оплата отпусков и больничных листов, полностью белая заработная плата.
- Прозрачную систему начисления и своевременную выплату заработной платы.
- Есть акция «приведи друга» за дополнительное вознаграждение!
- «Ближние Горки» ценят стремление своих сотрудников к профессиональному росту и поэтому у них есть дополнительные мотивационные программы «Лучший сотрудник» и «Лучший магазин», которые помогают в полной мере развивать свои таланты и раскрывать потенциал профессиональных навыков!
- Работу в динамично развивающейся компании!
Чем предстоит заниматься:
- Консультировать покупателей по ассортименту продукции собственного производства: «Искренне Ваш», «Дмитрогорский продукт» и «Ближние Горки».
- Делать выкладку и ротацию товара.
- Работать по стандартам компании.
От соискателей ожидают:
- Желание работать и зарабатывать.
- Ответственность.
- Коммуникабельность.
Куда обращаться
- телефоны:
8-926-961-54-01 (Светлана Александровна)
8-966-376-01-31 (отдел подбора персонала)
8-800-700-49-22 (горячая линия)
- резюме на почту: hr-fr@apkholding.ru
- инстаграм: @gorkiferma
- сайт: gorki-ferma.ru
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