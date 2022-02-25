«Ближние Горки» — это не только сеть фирменных магазинов, которая создана для тех, кто ценит свое время и хочет питаться только самыми качественными продуктами, а любимый многими бренд, закрепивший за собой статус эталона качественной мясной и колбасной продукции. Сейчас сеть насчитывает более 20-ти Фермерских Лавок, расположенных в Москве и Моcковской области.

В декабре 2021 года сеть открыла фирменный магазин по адресу: рабочий поселок Менделеево, улица Пионерская 4А. На работу приглашаются продавцы-кассиры.