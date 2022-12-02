Собственная торговая сеть насчитывает более 100 фирменных магазинов в Московской, Тверской, Курской и Орловской областях.
- Привокзальная площадь, Зеленоградский торговый центр, 1 этаж
- Панфиловский пр-кт, корпус 1106
- пр-кт Генерала Алексеева, корпус 249
- Сосновая аллея, корпус 601
- п. Новые Ржавки
- п. Андреевка, д. 29Д
- д. Голубое, ул. Родниковая 4Б (ТЦ на кругу).
Здесь вас ждут свежие колбасы и деликатесы от брендов Дмитрогорский продукт и Ближние горки, молочная продукция Искренне Ваш с собственных ферм и охлажденное мясо свинины и говядины по самым лучшим ценам!
Колбасы и деликатесы производятся по ГОСТ и классическим рецептам из охлажденного мяса с собственных ферм.
Каждый день в ассортименте маринованное мясо для запекания, котлеты и колбаски Ближние горки — это очень популярные продукты, которые быстро и легко готовить!
Фирменные пельмени и вареники в декабре по акции 1+1. Сделаны по ГОСТ из охлажденного мяса и натуральных специй.
Наценки на колбасные изделия, мясную и молочную продукцию минимальные. А главное — продукция всегда свежая, так как ежедневно поступает прямо с заводов в каждый магазин!
- Колбаса Кремлевская Дмитрогорский продукт в/к — 625Р за 1 кг
- Колбаса Брауншвейгская ГОСТ Ближние горки с/к — 1199Р за 1 кг
- Карбонад в маринаде для запекания Ближние горки — 349Р за 1 кг
- Буженина в маринаде для запекания Ближние горки — 339Р за 1 кг
- Котлеты для Бургеров Ближние горки 200 г — 89Р.
- Творог Рассыпчатый Искренне Ваш 9% 500 г — 229Р за 2 упаковки
- Творог Рассыпчатый Искренне Ваш 5% 500 г — 209Р за 2 упаковки
- Пельмени Сибирские ГОСТ Дмитрогорский продукт 700 г — 379Р за 2 упаковки
- Пельмени Сочные Дмитрогорский продукт 700 г — 199Р за 2 упаковки
- Вареники Домашние с картофелем и шкварками 900 г — 339Р за 2 упаковки.
- Колбаса Молочная ГОСТ Дмитрогорский продукт в п/о — 429Р за 1 кг
- Колбаса Краковская ГОСТ Дмитрогорский продукт п/к 400 г — 279Р
- Котлеты Домашние Ближние горки 400 г — 139Р
- Чевапчичи Ближние горки 300 г — 135Р
- Фрикадельки Ближние горки 360 г — 149Р
- Мясо по-итальянски в соусе Ближние горки — 319Р за 1 кг.
Фирменные магазины «Дмитрогорский продукт» ждут вас каждый день!