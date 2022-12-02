Фирменные магазины «Дмитрогорский продукт» приглашают за выгодными покупками — акции декабря 02.12.2022 Реклама

Собственная торговая сеть насчитывает более 100 фирменных магазинов в Московской, Тверской, Курской и Орловской областях.

В Зеленограде и окрестностях работают 7 магазинов

  • Привокзальная площадь, Зеленоградский торговый центр, 1 этаж
  • Панфиловский пр-кт, корпус 1106
  • пр-кт Генерала Алексеева, корпус 249
  • Сосновая аллея, корпус 601
  • п. Новые Ржавки
  • п. Андреевка, д. 29Д
  • д. Голубое, ул. Родниковая 4Б (ТЦ на кругу).

Здесь вас ждут свежие колбасы и деликатесы от брендов Дмитрогорский продукт и Ближние горки, молочная продукция Искренне Ваш с собственных ферм и охлажденное мясо свинины и говядины по самым лучшим ценам!

Колбасы и деликатесы производятся по ГОСТ и классическим рецептам из охлажденного мяса с собственных ферм.

Каждый день в ассортименте маринованное мясо для запекания, котлеты и колбаски Ближние горки — это очень популярные продукты, которые быстро и легко готовить!

Фирменные пельмени и вареники в декабре по акции 1+1. Сделаны по ГОСТ из охлажденного мяса и натуральных специй.

Наценки на колбасные изделия, мясную и молочную продукцию минимальные. А главное — продукция всегда свежая, так как ежедневно поступает прямо с заводов в каждый магазин!

Весь декабрь

  • Колбаса Кремлевская Дмитрогорский продукт в/к — 625Р за 1 кг
  • Колбаса Брауншвейгская ГОСТ Ближние горки с/к — 1199Р за 1 кг
  • Карбонад в маринаде для запекания Ближние горки — 349Р за 1 кг
  • Буженина в маринаде для запекания Ближние горки — 339Р за 1 кг
  • Котлеты для Бургеров Ближние горки 200 г — 89Р.

Акция 1+1 с 1 по 10 декабря (цена указана за 2 упаковки)

  • Творог Рассыпчатый Искренне Ваш 9% 500 г — 229Р за 2 упаковки
  • Творог Рассыпчатый Искренне Ваш 5% 500 г — 209Р за 2 упаковки
  • Пельмени Сибирские ГОСТ Дмитрогорский продукт 700 г — 379Р за 2 упаковки
  • Пельмени Сочные Дмитрогорский продукт 700 г — 199Р за 2 упаковки
  • Вареники Домашние с картофелем и шкварками 900 г — 339Р за 2 упаковки.

Акции с 1 по 10 декабря

  • Колбаса Молочная ГОСТ Дмитрогорский продукт в п/о — 429Р за 1 кг
  • Колбаса Краковская ГОСТ Дмитрогорский продукт п/к 400 г — 279Р
  • Котлеты Домашние Ближние горки 400 г — 139Р
  • Чевапчичи Ближние горки 300 г — 135Р
  • Фрикадельки Ближние горки 360 г — 149Р
  • Мясо по-итальянски в соусе Ближние горки — 319Р за 1 кг.

Фирменные магазины «Дмитрогорский продукт» ждут вас каждый день!

Метки:
магазины, продукты
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