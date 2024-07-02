Нано- и микросистемная техника: настоящее и будущее микроэлектроники

Хотите уже с первых курсов стать участниками реальных научных и инженерных проектов в электронике? Разработки Института НМСТ МИЭТ летают на космических аппаратах, «бегают» в заповеднике в ошейнике для лосей, стоят в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге для контроля параметров здания, плавают в системах умерения качки скоростных судов на подводных крыльях, используются в системах стабилизации изображения, при бурении скважин, для контроля параметров при испытаниях сверхпроходимой техники, для сейсмологического контроля зданий и сооружений.

Институт нано- и микросистемной техники (НМСТ) — место, где готовят будущих специалистов в области микроэлектроники, нано- и микросистемной техники, робототехники (мехатроники), вычислительных средств и приборостроения.

История института началась в далёком 1967 году с создания кафедры микроэлектроники (МЭ) для преподавания на первых факультетах МИЭТ предметов, необходимых будущим инженерам молодой микроэлектронной отрасли для создания и практического применения новейших изделий и технологий — целью номер один тогда была комплексная миниатюризация электронной аппаратуры. Первые годы кафедрой заведовал один из основателей отечественной микроэлектроники, заместитель директора по науке — главный инженер зеленоградского Научного центра микроэлектроники, д.т.н., профессор И. Е. Ефимов.