Продолжаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2023» для зеленоградских выпускников и их родителей и рассказываем сегодня о двух институтах вуза — их возможностях, направлениях подготовки и перспективах для студентов: добро пожаловать в Институт биомедицинских систем (БМС) и в Институт перспективных материалов и технологий (ПМТ).

Общее у этих двух институтов — симбиоз технических и естественнонаучных дисциплин при обучении. Для поступления нужны результаты ЕГЭ на выбор по физике, химии или информатике помимо обязательных по русскому языку и профильной математике.

Напоминаем — с 20 июня стартовала приемная кампания в университете НИУ МИЭТ — открыт приём документов для абитуриентов.