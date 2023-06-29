Продолжаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2023» для зеленоградских выпускников и их родителей и рассказываем сегодня о двух институтах вуза — их возможностях, направлениях подготовки и перспективах для студентов: добро пожаловать в Институт биомедицинских систем (БМС) и в Институт перспективных материалов и технологий (ПМТ).
Общее у этих двух институтов — симбиоз технических и естественнонаучных дисциплин при обучении. Для поступления нужны результаты ЕГЭ на выбор по физике, химии или информатике помимо обязательных по русскому языку и профильной математике.
Напоминаем — с 20 июня стартовала приемная кампания в университете НИУ МИЭТ — открыт приём документов для абитуриентов.
Инженеры, которые спасают жизни людей
Единственное направление подготовки в Институте БМС МИЭТ — «Биотехнические системы и технологии» (48 бюджетных мест в этом году), экзамены — русский язык, математика, физика/информатика.
Поступив сюда, вы окажетесь на стыке электроники, информатики, биологии и на острие технологий, поскольку именно в междисциплинарных областях зачастую рождаются самые передовые разработки.
Обучение студентов, а затем и приобщение их к научным исследованиям ведется по нескольким научно-образовательным направлениям. Кому-то будут ближе биомедицинские нанотехнологии — разработка биосовместимых композиционных наноматериалов, в том числе для имплантации в организм человека, или биомедицинская электроника — электронные приборы для диагностики и терапии. Есть специализация в области биомедицинской оптики — различных методов исследования биологических объектов, в области биомедицинских компьютерных технологий — компьютерной обработке сигналов и изображений, компьютерном моделировании с применением нейронных сетей. А можно заняться биотехническими системами поддержки функционирования внутренних органов человека — например, сердца или почек.
Подробнее о направлениях — в вебинаре для абитуриентов от Дмитрия Рябкина, старшего преподавателя Института БМС:
Именно на кафедре БМС МИЭТ 15 лет назад создали первый отечественный портативный дефибриллятор, а затем и «искусственное сердце» — носимый аппарат вспомогательного кровообращения «Спутник». Эти устройства уже не раз спасали жизни людей.
Среди последних разработок Института БМС — портативный персонализированный неинвазивный измеритель глюкозы, который позволяет измерять концентрацию глюкозы в крови без ее забора. Его создали и испытали ученые под руководством доцента Института БМС Кирилла Пожара на базе Центра компетенций НТИ «Сенсорика». Уже завершились клинические исследования этого прибора, на очереди разработка его промышленного дизайна для изготовления опытной партии.
В этом году научной группой Александра Герасименко, руководителя Лаборатории биомедицинских нанотехнологий, были разработаны оптоволоконный сенсор для быстрого обнаружения токсичных красителей в воде и новое антитромбогенное покрытие для сердечных насосов, способное значительно снижать процессы тромбообразования и выдерживать сильный поток крови в уязвимых местах имплантатов. Постоянным партнером при проведении исследований выступает Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.
Будущее для выпускников Института БМС — это не только участие в подобных инновационных проектах, в которые они вовлекаются, проходя на четвертом курсе практику в лабораториях института, но и руководство междисциплинарными научными исследованиями.
«По окончании бакалавриата мы стараемся оставить у себя самых талантливых из ребят — приглашаем их в магистратуру, в аспирантуру, привлекаем к преподаванию, к научной работе. Кто-то из выпускников идет работать в научные институты — например, во ВНИИФТРИ в соседнем Менделеево, в институты РАН, и там продолжают научные исследования в смежных направлениях: метрологическом, медико-биологическом, молекулярно-биологическом», — делится Кирилл Пожар.
Многие выпускники приходят на предприятия, которые занимаются разработкой или продажей медицинской техники — таких компаний в Зеленограде и в Москве довольно много. Очень актуально сегодня сервисное обслуживание медтехники и ее ремонт, так как на рынке ощущаются проблемы с запчастями и с закупкой новой аппаратуры. Тут тоже востребованы квалифицированные инженеры, которые разбираются и в электронике, и в специфике этой техники.
Материалы и технологии на переднем крае науки
В Институте ПМТ три направления подготовки:
- «Материаловедение и технология материалов» (25 бюджетных мест), экзамены — русский язык, математика, физика/химия/информатика (на выбор)
- «Наноматериалы» (20 бюджетных мест), экзамены — русский язык, математика, физика/химия (на выбор)
- «Техносферная безопасность» (25 бюджетных мест), экзамены — русский язык, математика, физика/химия/информатика (на выбор).
На направлении «Материаловедение и технологии материалов» студенты получают инженерное образование в области технологий и процессов создания перспективных материалов для электроники с углубленным изучением особенностей их применения и исследований.
Все электронные устройства, которые нас окружают, от достаточно простых, на первый взгляд, датчиков до ультрасовременных гаджетов, создаются в ходе множества технологических операций с применением десятков и даже сотен различных материалов. Сейчас для ускоренного развития нашей промышленности очень востребованы специалисты-выпускники этого направления.
Направление «Наноматериалы» позволит студентам не просто разбираться во множестве самых разных нанообъектов, таких как углеродные нанотрубки и фуллерены, многокомпонентные гетероструктуры, пористые оксиды, полимеры и т. д., но ина практике научиться их создавать, исследовать свойства, а также разрабатывать устройства на их основе. Например, интегральные квантовые вычислители на основе материалов активной фотоники.
И это только одна из многочисленных разработок института, в которой от фундаментальной науки до практического применения — рукой подать. А есть еще ультрачувствительные датчики биологических объектов, системы очистки воды и синтеза биотоплива, литий-ионные аккумуляторы, работающие на морозе до -50° С, новые виды памяти, устойчивые к радиации, системы энергообеспечения для спутников и много-много не менее интересных технических решений.
«Сейчас мы занимаемся очень интересными темами, среди них лазерные технологии, фотонные интегральные схемы, солнечная энергетика, элементы дополненной реальности и, конечно, фундаментальные исследования материалов, выполняемые в том числе на установках класса Мега-сайенс, расположенных в различных уголках нашей планеты», — делится начальник научно-исследовательской лаборатории «Материалы и устройства активной фотоники», доцент Института ПМТ Пётр Лазаренко. Подробности можно узнать из записи пресс-конференции РНФ.
Третье направление в Институте ПМТ, «Техносферная безопасность», готовит специалистов, способных обеспечить экологическую безопасность технологий и материалов на всех этапах их жизненного цикла, включая разработку, производство, применение, прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций, вывод из эксплуатации, хранение и захоронение отходов. Выпускники исследуют влияние производств на окружающую среду, оценивают опасности, предлагают практические рекомендации по снижению вредных и опасных факторов. К примеру, они участвуют в проектировании и обслуживании систем «чистых комнат», систем по очистке промышленных газов и сточных вод.
«Мы готовим будущих инженеров-экологов — учим, как оценивать качество окружающей среды с помощью измерительных и расчетных методик, а также как снижать негативное воздействие на окружающую среду различных производств», — говорит доцент Института ПМТ Наталья Попова.
В этом году Институт ПМТ впервые проведет набор на новую магистерскую программу подготовки будущих специалистов в области в области применения синхротронного и нейтронного излучения в технологиях нано- и микроэлектроники. Магистранты будут проходить практику под руководством ведущих ученых на базе исследовательского синхротронного комплекса НИЦ «Курчатовский институт».
«Синхротронное излучение является важным инструментом для развития многих высокотехнологичных областей, таких как материаловедение, химия, электроника, биология и другие, — говорит Директор Института ПМТ Сергей Гаврилов. — Синхротронное излучение применяется в исследовании материалов и их структурной модификации, в разработке новых,прорывных технологий создания микроэлектроники, а также в разработке биомедицинских и фармакологических технологий. После окончания магистратуры выпускники программы смогут реализовать себя на передовых рубежах науки и техники».
Контакты Приемной комиссии НИУ МИЭТ
- Сайт: abiturient.ru
- Телефоны: 8-499-729-75-04, 8-499-710-22-13, 8-800-600-56-89
- Электронная почта: abit@miee.ru
- Электронная почта по вопросам целевых, особых и специальных квот: cjob@miee.ru
- Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2.
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В течение всего года специалисты приемной комиссии консультируют абитуриентов по вопросам поступления по телефону, электронной почте или в сообщениях ВКонтакте.