— Дмитрий Геннадьевич, когда вы сами были абитуриентом, вы точно знали, куда вы будете поступать?



— Мне ещё в школе нравилось паять всякие штуки. Я даже делал светомузыку, как многие ребята в то время, какие-то приёмники собирал. В общем, занимался электроникой. Но второй вариант у меня был: хотел в архитектурный. В Костроме, откуда я родом, я окончил художественную школу и даже готовился к поступлению, оттачивая навыки по рисунку. Но в моём случае сработало то, что в компании поступать веселее, и мы с другом послали по почте запрос, чтобы нам из МИЭТа прислали какую-нибудь брошюрку о том, что это за институт, чему там учат и так далее. Сейчас даже странно об этом вспоминать: мы с вами готовим интервью о нашем институте и этот текст сразу прочитают тысячи студентов, а раньше ведь большие сложности были с доступом к информации…



— А какой экзамен для вас был самый сложный, помните?



— Помню. Математика. Причём, и первую приёмную кампанию, и во вторую: я поступил в МИЭТ только со второго раза.



— Ничего себе!



— Да. В юности я был очень невнимательный, а в наше время было очень много заданий на вступительных. Около двадцати. И я часто элементарно неправильно читал условие. Как сейчас помню задание, где нужно было внести в таблицу наибольший корень уравнения, а я внёс наименьший и мне задание не засчитали, хотя решение было правильным. И вот таких ошибок набиралось приличное количество.



— А на апелляцию почему не пошли?



— Помимо того, что я был невнимательным, я ещё был и стеснительным. На апелляции было много народа, преподаватели такие суровые сидели, и я, конечно, немного струхнул. Хотя, сейчас понимаю, что, если ты учил предмет, собственных знаний стесняться не надо: апелляция при поступлении для того и существует, чтобы исправлять недоразумения подобные моим.



— И чем вы занимались год, пока ждали второй попытки?



— Это интересный период был. Я вернулся в Кострому и пошёл работать на местный завод «Луч», который принадлежал Министерству приборостроения, средств автоматизации и систем управления. Я трудился лаборантом в специальном конструкторском бюро, где был очень ценным специалистом, поскольку хорошо рисовал чертежи. Кстати, потом эта работа мне зачлась при повторном поступлении в МИЭТ, хотя во второй раз было ещё сложнее: все-таки образовательный процесс прервался надолго, а практика — это совсем другой области опыт. Но по совокупности всех моих умений в 1984 году я всё-таки прошёл по конкурсу и стал, наконец, первокурсником Физико-химического факультета.