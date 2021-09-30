Условия Экспресс доставки:

Бесплатно при заказе от 999 рублей.

При заказе менее 999 рублей стоимость услуги 199 рублей

Вы сами выбираете удобный способ оплаты, безопасная оплата на сайте или оплата курьеру в момент получения заказа наличными или по карте.

«ЗооМаркет» всегда думает и заботится о своих клиентах. Только для вас, и для вашего удобства, в зоомагазине возможна экспресс-доставка зоотоваров на дом по Зеленограду и Андреевке.

Сайт: zoosell.com.