Экспресс-доставка товаров для животных от интернет-магазина «ЗооМаркет» 30.09.2021 Реклама

Уникальная возможность быстро получить любимые товары для ваших питомцев, не выходя из дома. Курьеры быстро и бережно привезут ваш заказ в течении 1 часа. Чтобы товар привезли на дом нужно оформить заказ через сайт. Выберите товар с пометкой «Экспресс Зеленоград — да» и положить его в корзину.

Условия Экспресс доставки:

  • Бесплатно при заказе от 999 рублей.
  • При заказе менее 999 рублей стоимость услуги 199 рублей

Вы сами выбираете удобный способ оплаты, безопасная оплата на сайте или оплата курьеру в момент получения заказа наличными или по карте.

«ЗооМаркет» всегда думает и заботится о своих клиентах. Только для вас, и для вашего удобства, в зоомагазине возможна экспресс-доставка зоотоваров на дом по Зеленограду и Андреевке.

Сайт: zoosell.com.

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Метки:
интернет-магазин, доставка, зоомагазин, ЗооМаркет
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