Там уже много лет и успешно осуществляют для частных лиц:

Для автомобилистов — конечно же страхование по ОСАГО и КАСКО.

Покупка любого страхового полиса дает спокойствие и уверенность в том, что при наступлении страхового случая вы всегда сможете рассчитывать на материальную помощь в виде страховых выплат.

Страховать свои риски могут так же и организации. Это практично, это удобно, и дает свои преимущества как предпринимателям, так и крупным компаниям с большими активами по имуществу.