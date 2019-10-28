Практика страхования всего и вся давно признана правильной и выгодной в случае наступления страховых случаев. Вопросы и нерешительность граждан в самом процессе страхования обычно возникают из-за того, что нет знаний о том, как правильно выбрать полис, как им пользоваться. Как выгодно застраховать например свое драгоценное здоровье, свой дом, машину?
На такие вопросы вам подробно и квалифицированно могут ответить в Едином Центре Страхования.
Там уже много лет и успешно осуществляют для частных лиц:
Для автомобилистов — конечно же страхование по ОСАГО и КАСКО.
Покупка любого страхового полиса дает спокойствие и уверенность в том, что при наступлении страхового случая вы всегда сможете рассчитывать на материальную помощь в виде страховых выплат.
Страховать свои риски могут так же и организации. Это практично, это удобно, и дает свои преимущества как предпринимателям, так и крупным компаниям с большими активами по имуществу.
Также в Едином Центре Страхования можно изготовить Государственные Регистрационные Знаки на ваше транспортное средство.
Компания работает строго по официальной лицензии МВД РФ, предлагает выгодные цены и отличный быстрый сервис.
Звоните, консультируйтесь, задавайте вопросы:
Тел.: +7(915)363-17-17, +7(964)565-07-70,
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