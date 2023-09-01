Прекрасная новость! Такого вы ещё точно не пробовали.
Самые вкусные и насыщенные суши, роллы, вок, пицца и многое другое — большое количество ингредиентов и начинки, исключительно из свежих продуктов. Разнообразное меню и адекватные цены.
«Тэйсти Фуд» успешно работает уже много лет, и зарекомендовала себя как качественный сервис вкусной еды.
Доставка осуществляется: в Брёхово, Юрлово, Сабурово, Аристово, Отраду, Голубое, Андреевку, Зеленоград (новый город).
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А при заказе от 2500 рублей — подарок на выбор: ролл Калифорния мини, пицца Маргарита или Пеперони. Скидки и акции не суммируются.
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Приятного аппетита!
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